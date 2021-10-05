جيورجيو ميدا : 90 مليار دولار حجم أصول «أزيموت» المُدارة حول العالم

خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته "أزيموت مصر" بعنوان: "لقاء مع أزيموت"

قال جيورجيو ميدا الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة “أزيموت العالمية”، إن حجم الأصول المدارة للمجموعة حول العالم تقدر بنحو ٩٠ مليار دولار.

ولفت خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته “أزيموت مصر” بعنوان : “لقاء مع أزيموت” إلى أن الشركة الأم متواجدة فى ١٧ دولة حول العالم، ويقدر عدد عملائها بنحو ٢٢٠ ألف عميل.

ولفت خلال كلمته إلى أن مجموعة أزيموت العالمية مقيدة ببورصة ميلانو بإيطاليا ويقدر رأسمالها السوقى بحوالى ٣.٥ مليار دولار.

وأشار إلى أن “أزيموت العالمية” تتبنى نموذجا مختلفا فى إدارة أصولها يعتمد على إيجاد حلول تمويلية لتحقيق الأهداف الحياتية للمستثمرين.

وأوضح أن “أزيموت العالمية” تم تأسيسها فى الثامنينيات وكانت تركز أعمالها عى دولة إيطاليا فقط، فيما بدأت خلال الـ ١٥ عاما الأخيرة للتوسع بجميع دول العالم.