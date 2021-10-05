جيورجيو ميدا : أزيموت العالمية جذبت 12.5 مليار يورو كرؤوس أموال لمحفظتها منذ بداية 2021

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته "أزيموت مصر" اليوم، أن نموذج الأعمال لأزيموت العالمية معتمد على ٤ محاور وهى الاستقلالية والدمج والابتكار وطرح المنتجات الجديدة

قال جيورجيو ميدا الرئيس التنفيذى المشارك لـ “أزيموت العالمية”، إن المجموعة نجحت فى جذب رؤوس أموال بقيمة ١٢.٥ مليار يورو منذ بداية العام الجارى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته “أزيموت مصر” اليوم، أن نموذج الأعمال لأزيموت العالمية معتمد على ٤ محاور وهى الاستقلالية والدمج والابتكار وطرح المنتجات الجديدة.

ولفت جيورجيو ميدا، إلى أن “أزيموت العالمية” طرحت خلال الفترات الماضية صندوقا إسلاميا للاستثمار فى الصكوك الإسلامية، وهو أكبر صندوق تُديره المجموعة حول العالم بحجم ١.١ مليار دولار.

وكشف أن مجموعة “أزيموت العالمية”، حققت أرباحًا بقمية نصف مليار دولار بنهاية العام الماضى ٢٠٢٠.

وعقدت أزيموت مصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا بعنوان : “لقاء مع أزيموت للحديث عن خطة الكيان الأم وذراعها” أزيموت مصر.