جيه بي مورجان يطلق مشروع لجلب تقنية «بلوكتشين» إلى الخدمات المصرفية التقليدية

وسع “جيه بي مورجان” مشروعاً بارزاً لجلب تقنية سلسلة الكتل بلوكتشين إلى الخدمات المصرفية التقليدية ، ليقدم مدفوعات باليورو للعملاء من الشركات باستخدام عملته “جيه بي إم كوين”

قال باساك توبراك، رئيس أنظمة العملات لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “جيه بي مورجان” لـــ”بلومبرج نيوز”، إن “جيه بي إم كوين”، التي أطلقها البنك في 2019 لتسوية المدفوعات بالدولار، بدأت في تنفيذ التعاملات باليورو يوم الأربعاء. أضاف أن شركة “سيمنز” الألمانية نفذت أول عملية للدفع باليورو عبر المنصة. أكد ممثل شركة “سيمنز” الصفقة.

تحسين الخدمات المصرفية التقليدية

في حين أمضت البنوك الكبرى نحو عقد من الزمان في استكشاف طرق استخدام بلوكتشين لزيادة كفاءة ما تنفذه من عمليات لا حصر لها، لم تُستخدم التقنية سوى في القليل من الأغراض التجارية، وأثبتت الفوائد الواسعة النطاق لها أنها بعيدة المنال، مما جعل البعض يشكك في جدواها.

“جيه بي إم كوين” مثال نادر لتطبيق بنك كبير لتقنية بلوكتشين للمعاملات الفورية، ومع ذلك فهي مجرد جزء صغير من نشاط مدفوعات “جيه بي مورغان”، فقد استخدمها البنك لتسوية معاملات بنحو 300 مليار دولار منذ إطلاقها، بالمقارنة يسوي “جيه بي مورغان” بشكل عام مدفوعات تقارب 10 تريليونات دولار على أساس يومي.

يسمح النظام لعملاء مدفوعات الجملة مثل الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة بتحويل الدولار أو اليورو من وإلى حسابات “جيه بي مورغان” المختلفة في جميع أنحاء العالم، أو إجراء مدفوعات لعملاء البنك الآخرين باستخدام بلوكتشين بدلاً من أنظمة الدفع التقليدية.

تُنفذ مدفوعات (جيه بي إم كوين” على مدار الساعة، على عكس المعاملات التقليدية التي لا تعالج عادةً إلا خلال ساعات العمل، وكذلك تُنفذ بسرعة أكبر.

يمكن لأمناء الخزانة في الشركات استخدام النظام لإدارة السيولة بشكل أفضل، على سبيل المثال عن طريق تنفيذ المدفوعات قبل استحقاقها مباشرة، وفقاً لتوبراك.

أضاف: “هناك فوائد تتعلق بالتكلفة للدفع في الوقت المناسب، قد يعني هذا أنه يمكنهم كسب المزيد من دخل الفوائد على ودائعهم”.

سندات رقمية

العديد من أكبر منافسي “جيه بي مورغان” ماضون قدما ًفي مشروعات بلوكتشين والأصول الرقمية. فقد كشفت “جولدمان ساكس” النقاب عن منصتها للأصول الرقمية في نوفمبر، قائلة إنه يمكن للعملاء استخدامها لإصدار الأوراق المالية في شكل أصول رقمية في مجالات مثل العقارات.

ساعدت الشركة التي تعمل في وول ستريت، إلى جانب “بانكو سانتاندير” و”سوسيتيه جنرال” بنك الاستثمار الأوروبي في إصدار سندات رقمية العام الماضي باستخدام تقنية بلوكتشين.