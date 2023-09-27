«جيه بي مورجان» يحذّر: «العالم ليس مستعدا لتحمل فائدة 7%»

أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس» تحذيراً بشأن تصاعد حرب التضخم وتدهور الأوضاع قبل أن تتحسن، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

في مقابلة مع جريدة «تايمز أوف إنديا»، حذَّر ديمون من أنه إذا كان على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للتحكم في التضخم، فإن ذلك سيكون مؤلماً.

وقال ديمون للصحيفة «لست متأكداً مما إذا كان العالم مستعداً لمعدل 7 %».

أدلى ديمون بهذه التعليقات أثناء حضوره قمة المستثمرين التابعة لبنك «جيه بي مورجان» في مومباي، الهند.

أضافت هذه التعليقات مزيداً من التوتر إلى جانب التوتر المستمر في وول ستريت، والذي غذته إلى حد كبير المخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وفي التداولات الأخيرة، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 300 نقطة، أو 0.9%، وخسر مؤشر ناسداك 1.2%.

منذ مطلع العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي بسرعة أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر إلى أكثر من 5%.