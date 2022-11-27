«جيه بي مورجان»: السندات العالمية تجاوزت المرحلة الأسوأ

قال بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورجان” إن السندات العالمية ربما تجاوزت المرحلة الأسوأ، إذ من المرتقب أن يتقلص العرض بوتيرة أسرع من الطلب، بحسب وكالة بلومبرج.

كتب المحللون الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو في لندن عبر مذكرة بحثية الخميس أن المحرك الرئيسي سيقدر خفضاً بقيمة 1.6 تريليون دولار في المعروض من السندات العالمية، متجاوزاً التدهور المقدر بنحو 700 مليار دولار في الطلب.

قال المحللون إن هذا التراجع في الطلب سيكون بمثابة تحسن كبير من انخفاض 5.9 تريليون دولار العام الماضي.

تراجعت السندات في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2022، مما أدى إلى ظهور أول سوق هابطة خلال جيل، إذ أدت زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العائدات والتقلبات.

تراجع الدين العالمي في 2022

انخفض الدين العالمي بنسبة 16% منذ بداية 2022، متجهاً إلى أول انخفاض سنوي متتالٍ على الإطلاق منذ عام 1990 على الأقل، وفقًا لمؤشر بلومبرغ. مع ذلك، ارتفع المؤشر بأكثر من 5% في نوفمبر وسط إغراء ارتفاع العوائد واحتمال إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية.

كتب المحللون الاستراتيجيون لدى “جيه بي مورجان”: “بعد التدهور غير المسبوق هذا العام، نتوقع أن يتحسن التوازن بين الطلب والعرض على السندات”.

“مع تركيز المحللين على آفاق عام 2023، هناك توافق ناشئ في الآراء مفاده أن تباطؤ النمو وتراجع التضخم قد يساهمان في انخفاض عائدات السندات”.

البنوك تقلص حيازتها من السندات

يرجح أن تبيع البنوك المركزية المزيد من أرصدة ديونها من خلال التشديد الكمي العام المقبل، بينما من المتوقع أيضاً أن تستمر البنوك التجارية في تقليص حيازتها، وفقاً لفريق “جيه بي مورجان”.

كتب أعضاء الفريق أنه من المحتمل أن يكون هناك طلب متزايد من جانب مديري الاحتياطيات الأجنبية وصناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد مع اجتذاب الأخيرين بفضل العوائد المرتفعة.

قال المحللون إن الزيادة في صافي الطلب خلال العام المقبل من المرجح أن تخفض العائد على مؤشر بلومبرج العالمي المجمع للسندات بنحو 40 نقطة أساس. يبلغ العائد حالياً 3.52%.