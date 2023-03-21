«جيه بى مورجان»: الأسواق قد تشهد انهيارًا كبيرًا لقيم الأصول مع تفاقم الأزمة المصرفية

قال بنك جيه بى مورجان إن تراكم الانهيارات المصرفية الأخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حول السياسة النقدية لدى البنوك المركزية قد يتسبب بحدوث “لحظة مينسكي” في الأسواق، بحسب قناة روسيا اليوم.

ولحظة مينسكي هي انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق الائتمان أو النشاط التجاري.

وحذر البنك من أن الأسواق قد تشهد انهيار جديد لبنك أمريكي.. سهمه هوى بنحو 47% في بورصة “وول ستريت”.

وأشار ماركو كولانوفيتش رئيس استراتيجية السوق لدى البنك الأمريكي، إلى زيادة احتمالات حدوث لحظة مينسكي في الأسواق، مبينا أنه “حتى إذا تمكن محافظو البنوك المركزية بنجاح من احتواء العدوى، فإن شروط الائتمان يبدو أنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من المنظمين والأسواق”.

وأضاف: “بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية سيكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل”.