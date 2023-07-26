«جيه إل إل»: نمو سوق الشقق السكنية رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة

أصدرت “جيه إل إل” للاستشارات العقارية، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2023، لتلقي نظرة عامة على قطاعات العقارات المختلفة وتوقعات النمو بها خلال العام الجاري.

وأشارت جي إلى إل إلى حدوث نمو سوق الشقق السكنية وارتفاع أسعارها في القاهرة بالرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، ويعزى ذلك إلى إقبال المستثمرين على هذه العقارات كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأوضحت أنه على الرغم من أن استمرار حالة ضعف نشاط مبيعات هذا القطاع في القاهرة بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2023، شهدت السوق الثانوية مستوى زخم أعلى مقارنةً بالسوق الرئيسية نتيجة مرونة ملاك العقارات من الأفراد في التفاوض على أسعار البيع.

وتابع التقرير: شهد الربع الثاني من العام إنجاز أكثر من 11 ألف متر مربع من مساحات التجزئة في القاهرة، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 2.9 مليون متر مربع، غالبيتها عبارة عن مراكز تسوق محلية ومجتمعية صغيرة الحجم. ومن المتوقع إنجاز قرابة 155 ألف متر مربع خلال الفترة المتبقية من العام.

بنسبة 9%.. ارتفاع متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية بالربع الثاني

ولفت التقرير إلى أن متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية ارتفع بنحو 9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم علاوة على الوضع الاقتصادي الحالي السائد في البلاد.

ويعمل ملاك العقارات على طرح بازارات ذات طابع خاص تميزها علامات تجارية محلية شهيرة تتيح بيع المنتجات بأسعار معقولة، وذلك من أجل تحسين معدلات الإقبال وزيادة المبيعات في مراكز التسوق الخاصة بهم والتعريف بالمشاريع الجديدة المرتقبة.

وفي ظل تأثير معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة على تكاليف السلع والخدمات عبر جميع الشرائح، يزيد توجه المستهلكين إلى الاعتماد على الحلول المالية التقنية لتلبية احتياجاتهم. ومع استمرار التجارة الالكترونية في الازدهار في البلاد، تعمل العلامات التجارية المحلية على تعزيز انتشارها على المنصات الرقمية كخيار إضافي لتوليد الإيرادات ولجذب المشترين من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مخفضة.