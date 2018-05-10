جيه إل إل للاستشارات العقارية تتوقع نمو الاستثمارات في العقارات

المال - خاص كشفت الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية، جيه إل إل، في تقريرها الأخير أن فترة من الاستقرار المتزايد في عام 2018 قد شهدت تأثيرًا إيجابيًا في الأسواق العقارية بالقاهرة. ووفق التقرير، تعافت غالبية القطاعات من آثار انخفاض قيمة العملة وعدد من التغييرات التنظيمية الجديدة التي

المال – خاص

كشفت الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية، جيه إل إل، في تقريرها الأخير أن فترة من الاستقرار المتزايد في عام 2018 قد شهدت تأثيرًا إيجابيًا في الأسواق العقارية بالقاهرة.

ووفق التقرير، تعافت غالبية القطاعات من آثار انخفاض قيمة العملة وعدد من التغييرات التنظيمية الجديدة التي أدت إلى زيادة أسعار المبيعات السكنية، وتدشين مشاريع جديدة، وزيادة الاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة، كما توضح جيه إل إل.

وفي هذا الإطار، قال أيمن سامي، المدير القُطري لشركة جيه إل إل في مصر: “كانت هناك توجهات إيجابية متصاعدة بشأن ما أصبح سوقًا أكثر استقرارًا في ربع السنة هذا، مدعومًا بتركيز الحكومة المستمر على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاجتماعية”.

وقد استفاد القطاع السكني على وجه الخصوص – كما تشير جيه إل إل – مع استمرار ارتفاع أسعار البيع؛ مما أدى إلى تدشين العديد من المشاريع الجديدة في ربع السنة الأول، ويقع معظمها في شرق العاصمة. وعلاوةً على ذلك، تواصل شركات التطوير العقاري تسجيل نشاط مبيعات قوي ومنافسة متزايدة عبر العديد من قطاعات السوق السكني؛ وهو ما يمثل عاملاً إيجابيًا بدون وجود مؤشرات على زيادة المعروض.

وتلاحظ جيه إل إل استمرار التوجهات الإيجابية على مستوى قطاع الفنادق والسياحة والذي يتوقع أن يشهد المزيد من الاستثمارات في كلٍّ من المشاريع الجديدة والقائمة، حيث يستفيد السوق من زيادة عدد السياح الوافدين بعد خفض قيمة العملة. وبحسب ما ورد في البيان الإعلامي الصادر عن جيه إل إل، “فإن الإمكانات القوية للبلاد واستمرار الدعم الحكومي والإنفاق على البنية التحتية للسياحة والأمن، تسهم في مناخ استثماري أكثر إيجابية في هذا القطاع”.

وأضاف سامي: “نتوقع أن نشهد زيادةً في معدل الإقبال على الاستثمار في العقارات، حيث تحتل التنمية الاقتصادية مكان الصدارة على أجندة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

ووفقًا لشركة جيه إل إل، شهد قطاع المكاتب الإدارية أداءً مستقرًا نسبيًا خلال ربع السنة الأول، مع توجه الطلب بشكلٍ أساسي نحو الاندماج في مجمعات مكاتب إدارية متكاملة. وقد نتج عن هذا الطلب الإعلان عن عدد من مناطق الأعمال الجديدة في شتى أنحاء المدينة. وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر تأجير المكاتب الإدارية في التصاعد على اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ توجهات اﻷﻋﻣﺎل.

وبالنظر إلى قطاع تجارة التجزئة، تلاحظ جيه إل إل أن الاستقرار الاقتصادي أدى إلى بعض الانتعاش في هذا القطاع الذي كان الأكثر تأثرًا بشكلٍ سلبي بالعملة والإصلاحات الاقتصادية الأخرى على مدار السنتين الماضيتين. وارتفعت الإيجارات بنسبة 10% بالدولار الأمريكي في ربع السنة الأول، مقارنةً بمتوسط التراجع الذي بلغ 45% في عام 2017 في ظل تكيف شركات التطوير العقاري مع ظروف السوق الجديدة. وتواصل متاجر التجزئة تركيزها على الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة لاقتناص المبيعات في هذا السوق التنافسي.