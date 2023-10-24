جيه إل إل: لا تزال سوق المساحات المكتبية فى مصر ضعيفة للغاية

أصدرت شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية تقريراً تضمن أنه لا يزال النشاط العام في سوق المساحات المكتبية المصرية ضعيفة، إذ لم تشهد إنجاز أي صفقات كبيرة، على الرغم من الزيادة في عدد الاستفسارات.

ولم يشهد قطاع المساحات المكتبية في القاهرة إنجاز أي مشروعات كبرى، ليبقى إجمالي مخزون السوق مستقراً عند حوالي 1.94 مليون متر مربع.

ونظراً لحالات التأخير في إنجاز المشروعات، من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من عام 2023 تسليم حوالي 29 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وفقاً لتقرير جيه إل إل.

إضافة مزيد من المكاتب

ومن المتوقع أن تشهد السوق أيضاً إنجاز من العديد من مشاريع المساحات المكتبية من الفئة “أ” خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، ما يعالج الفجوة الحالية بين العرض والطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة.

وبالنظر إلى المرحلة القادمة وفي ظل تزايد تركيز الشركات متعددة الجنسيات على معايير الاستدامة عند اختيار مكاتبها المستقبلية، من المتوقع أن يتمتع الملاك الذين يلتزمون بمعايير الاستدامة بميزة تنافسية في جذب الطلب من الشركات متعددة الجنسيات بأسعار إيجار متميزة.

خطوة ماجنوم العقارية وفوربس

وتماشياً مع هذا الاتجاه، أعلنت شركتا ماجنوم العقارية وفوربس في وقت سابق من العام الجاري عن شراكتهما لبناء برج “فوربس انترناشونال تاور”، وهو أول برج تجاري يستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

أسعار الايجارات

وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات وعلى الرغم من قيام العديد من أصحاب العقارات برفع الأسعار خلال النصف الأول من العام تحسباً لاستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري، استقرت الأسعار خلال الربع الثالث، بل قام بعض الملاك بتخفيض الإيجارات بشكل طفيف على خلفية عدم حدوث أي تخفيض إضافي في قيمة العملة.

كما انخفض متوسط الإيجارات على مستوى القاهرة بحوالي 3% على أساس سنوي، ليصل إلى 361 دولاراً أمريكياً للمتر المربع في السنة. وارتفع متوسط معدل الشواغر على مستوى المدينة إلى 12%، مقارنةً بنسبة 10% المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.