جيهان مرسي لـ«المال» : النجوم العرب يسعون للتواجد في مهرجان الموسيقى العربية

قالت دكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، أن كل المطربين العرب يسعون للتواجد في مهرجان الموسيقى العربية سنويا ، وحينما لا يتواجد نجم معين في المهرجان يكون ذلك بسبب ارتباطاته الفنية أو حفلاته الغنائية في دول مختلفة .

وأشارت في حديثها للمال على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية اليوم ، أن هناك نجوما سيشاركون في الدورة القادمة 31 لمهرجان الموسيقى مجانا دون أي مقابل مادي حبا منهم في التواجد والغناء في مصر ودار الأوبرا تحديدا وذلك شيئا مشرفا لنا ولهم.

وتابعت قائلة رامي عياش وعاصي الحلاني وصابر الرباعي يشاركون دون أي مقابل مادي في المهرجان ، والاتفاق مع النجم محمد منير للمشاركة للمرة الثانية في المهرجان تم بسهولة، مضيفة: “قال لي ماقدرش أتأخر عنك بمجرد اتصالي به للمشاركة في الدورة القادمة” .

وأضافت: “النجم راغب علامة سعيدة بمشاركته معنا في هذه الدورة لأول مرة من عمر مهرجان الموسيقى ، حيث أنه نجم كبير ومثقف ومطرب عظيم ويملك تاريخ فني كبير” .

أقيم مساء اليوم مؤتمر صحفي كبير بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل .

وحضره أعضاء اللجنة التحضيرية المكونة من مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان ، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، الملحن القدير حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، دكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقي محمد الموجي ، الشاعر هانى عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية واداره محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية