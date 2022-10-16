جيهان مرسي في حوار لـ«المال» : أسعار حفلات مهرجان الموسيقى لاتقارن بدول أخرى

تعتبر دكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هي دينامو المهرجان الذي يقام سنويا ، حيث تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها كل عام ليخرج برنامج وفعاليات المهرجان الأضخم للموسيقى بمصر بشكل مميز للجمهور.

ومع انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية 31 التي تضم فعاليات كثيرة ونجوما كبار عرب يغنون لأول مرة في المهرجان مثل راغب علامة وديانا حداد تواجه كثير من التحديات والصعوبات كل عام لإقامة المهرجان بشكل مشرف لمصر .

وتنطلق الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل

المال”التقت بجيهان مرسي وتحدثت عن كواليس الدورة الجديدة 31 لمهرجان الموسيقى العربية ، والجديد الذي تقدمه في هذه الدورة للجمهور … إلى نص الحوار .

بداية أعربت جيهان مرسي عن كون جميع نجوم الغناء في الوطن العربي يدركون جيدا قيمة مهرجان الموسيقى العربية ، وبرغم أنهم يعرفون أنهم سيتقاضون أجورا مادية رمزية مقابل حفلاتهم بالمهرجان يسعون للتواجد معنا فيه ، حيث نوفر للنجم فرق موسيقية عالية الكفاءة جدا وأوركسترا وموسيقين وكورال ، فيتم استعراض لعضلات الأوبرا المصرية والقائمين على مهرجان الموسيقى العربية مع النجوم بتقديم موسيقين مميزين لهم كعازفين في حفلاتهم ، وذلك غير متوافرا سوى بمصر فقط .

جيهان مرسي : لاتوجد أزمة بين المهرجان وفنان العرب وأصبحنا مهرجانا دوليا الكل يسعى للغناء فيه

وأكدت في حوارها للمال ، أن كل النجوم المصريين سواء أنغام او غادة رجب أو شيرين عبد الوهاب وغيرهم كانوا يغنون في مهرجان الموسيقى العربية وهم صغار سنا وحاليا أصبحوا نجوما من الصف الأول ، فمصر ولادة دائما وتستحق أن يغني فيها مطربين حقيقين أما الذي يغني بصورة غير جادة فليس له مكانا بيننا في مهرجان الموسيقى العربية .

وعن انتقاد البعض لأغلاء أسعار التذاكر الخاصة بحفلات المهرجان قالت : هناك فئات مختلفة لأسعار التذاكر المخصصة للحفلات والمسرح مقام هذا العام بنسب مختلفة ، ولو قارنا هذه الأسعار بحفلات تقام في أماكن اخرى أو دول عربية مختلفة بمهرجاناتها سنجد فرقا واضحا ومهرجان الموسيقى أسعاره ليست مرتفعة ومكلفة للمواطن .

وعن حقيقة الأزمة بين مهرجان الموسيقى العربية وفنان العرب محمد عبده قالت : الأمر ليس صحيحا حيث أن محمد عبده فنان كبير وشارك سابقا في حفل غنائي بالأوبرا وتعامله راقي ونتشرف بوجوده فهو علم من أعلام الفن والغناء بالسعودية .

وعن سبب عن مشاركة النجوم الذين تواجدوا بفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى مؤخرا ضمن برنامج هذه الدورة لمهرجان الموسيقى مثل نوال الزغبي وغيرهم قالت : حقيقة كان يصعب ذلك حيث أن برنامج هذه الدورة يضم نجوم من لبنان كثيرين وكنت ارتبطت معهم لذلك لايمكن أن أضم كل النجوم اللبنانين في دورة واحدة للمهرجان .

وبشأن انتشار مهرجان الموسيقى العربية بمختلف محافظات مصر قالت إنه في الإسكندرية سيقام حوالي 10 حفلات غنائية وكذلك بدمنهور ، وسيغني بهما نفس النجوم الذين سيتواجدون بالمهرجان في القاهرة بدار الأوبرا طالما لم يكونوا مشغولين بارتباطات فنية أخرى .

مهرجان الموسيقى أصبح عالميا وليس محليا فقط وعمره تجاوز 51 عاما

وأكدت مرسي أن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر حاليا مهرجانا عالميا ودوليا وليس محليا فقط ، لاسيما أن عمره يتجاوز 51 عاما حاليا ونتمنى أن يستمر لسنوات طويلة قادمة ويحافظ على مستواه المميز دائما .

وفيما يتعلق بقلة عدد الشخصيات المكرمة في الدورة الحالية 31 مقارنة بالدورات السابقة من عمر المهرجان أوضحت : أن هناك من يرى أن العدد أقل بالفعل وآخرين يرون أن العدد كبيرا.

ولفتت إلى أن مصر بها قمم فنية كبيرة وكل أسم من الأسماء المكرمة في هذه الدورة تستحق هذا التكريم بالطبع ، على رأسهم الموسيقار الراحل علي اسماعيل بمناسبة مرور 100 عاما عليه ” مئويته” والراحل المؤرخ الموسيقي الكبير دكتور زين نصار الذي رحل عن عالمنا قبل بدء الدورة الجديدة للمهرجان بأيام قليلة ، وكان دائما يدعمنا بأبحاثه وعلمه وخبرته ، وكذلك الأعلامية والفنانة الكبيرة صاحبة السعادة إسعاد يونس والفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود ، والموسيقار مودي الإمام والنجم راغب علامة لأول مرة سيتواجد معنا بالمهرجان وسنقوم بتكريمه أيضا .

وأضافت أنه سيكرم الشاعر الغنائي شوقي حجاب وكذلك الشاعر هاني عبد الكريم ودكتورة رشا طموم تستحق أيضا التكريم لجهودها في اللجنة العلمية سنويا.

وعن مشاركة الكينج محمد منير في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الثانية هذا العام ، قالت إنها لا تجد صعوبة في التواصل معه فهو فنان كبير وجميل في تعامله الإنساني دائما .

وعن محاولتها لتعميم مهرجان الموسيقى في مختلف المحافظات قالت أنها تتمنى أن يحدث ذلك الدورات القادمة غير القاهرة والإسكندرية ودمنهور ، حيث أن الجمهور المصري في محافظات أخرى في الصعيد وغيرها يحب الفن الراقي المحترم والموسيقى الأصيلة .

وفيما يتعلق الصعوبات التي واجهتها في انجاز برنامج المهرجان هذا العام قالت إن الأمر مرهق للغاية حتى نقدم مهرجانا كبيرا بقيمة الموسيقى العربية للجمهور بصورة مميزة.

وأضافت أنه حقيقة حتى قبل إقامة المهرجان بأيام قليلة كنت أغير في برنامجه وأضع أسماء مطربين وأعدل أسماء أخرى ، وحاولت أن يكون هناك توازن بين الألوان الغنائية المختلفة بين الكبار مثل محمد منير و هاني شاكر ومدحت صالح وجيل الوسط أيضا ممثلا في عاصي الحلاني وراغب علامة وديانا حداد، بالاضافة لجيل الشباب ممثلا في محمد الشرنوبي ومي فاروق وهمام العراقي وسعد رمضان وغيرهم .

وأكدت جيهان مرسي أن الراحلة دكتورة رتيبة الحفني أوصتها بمهرجان الموسيقى العربية قائلة ” ده ابنك” فما بالنا حينما يعطيك شخص ابنا له كيف سترعاه وتهتم به وتبذل كل الجهد لتطوره وتنميه ، فذلك ماأسعى له دائما في مهرجان الموسيقى العربية ، بالتعاون مع فريق عملي .