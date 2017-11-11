جيهان مرسي تكشف لـ المال كواليس نجاح مهرجان الموسيقى العربية

حوار/ أحمد حمدي تعشق دكتورة جيهان مرسي، عملها كمديرة ومسؤولة عن مهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها مع فريق عملها كل عام لدرجة تجعلها تقول لنفسها " اريد ان اتوقف عن العمل ليحل محلها شخصا اخر بسبب الارهاق التي تشعر به كل دورة.

حوار/ أحمد حمدي

تعشق دكتورة جيهان مرسي، عملها كمديرة ومسؤولة عن مهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها مع فريق عملها كل عام لدرجة تجعلها تقول لنفسها ” اريد ان اتوقف عن العمل ليحل محلها شخصا اخر بسبب الارهاق التي تشعر به كل دورة.

تتحدث مرسي لـ “المال” عن كواليس الدورة 26 لمهرجان الموسيقى العربية هذا العام وحفل الافتتاح والتطوير الذي قامت به عن الأعوام الماضية، ومدى تواجد النجوم العرب في المهرجان، وغياب المطربين المصريين .

كما تقدم مرسي رأيها في الساحة الموسيقية حالتها، ورسالتها التي تريد تقديمها من المهرجان .

وفي مطلع الشهر الجاري، افتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة مهرجان الموسيقى العربية وهى الدورة التى تم إهداؤها لروح المطرب الراحل محسن فاروق.

وتستمر فعاليات المهرجان تستمر لمدة 15 يومًا متصلة على مسارح الأوبرا بالقاهرة (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 45 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 84 نجمًا من 8 دول عربية هى مصر، فلسطين، العراق، لبنان، المغرب، تونس، الكويت، سوريا



** صعوبة التجربة



في البداية ، قالت جيهان مرسي مدير المهرجان المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور: ” كل دورة للمهرجان تكون صعبة للغاية”.



وتشير إلى أنها حينما تنتهي الدورة تقول لنفسها: لا أريد أن أخوض هذه التجربة السنة القادمة، وليحل محلها شخصا آخر، و ذلك لأن المسؤولية الكبيرة وتصيبها بإرهاق شديد مع فريق العمل الخاص بها.

وتضيف أن الجمهور يرى فقط الحفلات الموجودة في دورة المهرجان لكن حتى تظهر هذه الحفلات بصورة مميزة والمؤتمر العلمي والباحثين نقوم ببذل جهود كثيرة.

وتؤكد أنها تسعد كثيرا حينما تصل لمحطة العرض رغم ذلك المجهود المضني .

وتوضح أن الناس شاهدوا المهرجان هذا العام بشكل مختلف بسبب تواجد العديد من القنوات الفضائية لتغطية فعالياته.



** سابقة



وتشير إلى أنه يحدث لأول مرة في مهرجان الموسيقى تكريم لأكثر من 25 شخصية من مبدعين الموسيقى والنغم الأصيل ممن رحلوا عن عالمنا والمتواجدين حاليا على الساحة الفنية أيضا من مصر والوطن العربي وتقديم مؤلفات موسيقية لهؤلاء المبدعين في حفل افتتاح المهرجان هذا العام

وتعتبر هذه الإضافة الحالية “شيئا مميزا ومختلفا عن الأعوام الماضية، وفيه نوع من التطوير”.



**تجمع فني واسع



وترى جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، إن المهرجان في مصر يحرص دائما على تواجد الفنانين المصريين والعرب حتى يتعرف الجمهور المصري وأبناؤنا في الأوبرا المصرية على ثقافات مختلفة لهؤلاء المطربين العرب الذين من الصعب على الجمهور أن يذهب وراءهم في كل أنحاء الوطن العربي لرؤيتهم.

وتضيف “لذلك يعتبر مهرجان الموسيقى بمثابة تجمع فني كبير لنجوم عرب ومصريين كثيرين ويسعدونا ويسعدوا الجمهور”.

وتؤكد أن “تواجد هذا الكم من المطربين العرب في بلادنا رسالة للعالم أن مصر آمنة وقبلة وقلب الفنانين”.

وتلفت جيهان مرسي النظر إلى أن دور الأوبرا المصرية تقدم المواهب والأصوات الشابة و الجادة حتى يصنع المهرجان نجوما.

وتضيف “المهرجان لا يبحث عن النجوم الكبار فقط، لذلك في كل حفل من أيام المهرجان يشارك صوت شاب مع النجم الكبير في الفاصل الأول منه”.



** تطوير مستمر



.وعن سبب ارتباط المسرح الكبير دائما بالأوبرا المصرية بالنجم الكبير قالت جيهان مرسي “لأن حجمه أكبر ويسع حضورا كبيرا للمستمعين لكن يوجد أيضا معهد الموسيقى العربية وأوبرا إسكندرية يغني فيها مواهب”.

وتوضح أنه حينما ينتهي المهرجان تبدأ في دراسة الإيجابيات والسلبيات للدورة الخاصة به وتحاول تفادي أي سلبيات في الدورة القادمة للمهرجان.

وتؤكد أنها تعتبره بمثابة عمل وحب لاينتهي بالنسبة لها، وأنها تخلص كثيرا ليظهر بأفضل وأرقى صورة ممكنة للجمهور.

وعن العمل بنظام الحجز الإلكتروني للمهرجان هذا العام قالت جيهان مرسي: “هناك أشخاص كثيرون كانوا يطلبون مننا حضور حفلات نجوم عرب في المهرجان ولن يستطيعوا شراء تذاكر من مصر لأنها ستكون نفذت بالتأكيد”.

وتضيف: ” لذلك قمنا بتفعيل نظام الحجز الإلكتروني حتى نسهل الأمور بالنسبة لهم برغم أن البعض لم يحب الحجز الالكتروني هذه الدورة للمهرجان وذلك أمر طبيعي لأننا قمنا بعمل ألوب جديد هذه السنة” .

وتوضح أن الدعاية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لم تركز فيها كثيرا لأن ذلك مسؤولية الإعلام في الأوبرا وترى أنهم قاموا بعمل جهد كبير في ذلك .



** الفكرة المختلفة



وتستطرد “تقديم إيناس عبد الدايم (رئيس الأوبرا) كعازفة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى هذا العام فكرة مختلفة ، لاسيما و أنها بالفعل عازفة فلوت عالمية، وشاركت في المهرجان في إحدى الحفلات الأعوام السابقة وطلبت منها التواجد في المهرجان هذا العام”.

وأضافت “كانت موجودة مع الاوركسترا وليست بمفردها ، وكانت فكرة مميزة في رأيي وأضفت روحا جديدة على حفل الافتتاح”.



** غياب بعض النجوم



وأبدت جيهان مرسي رأيها في غياب الكثير من النجوم والنجمات المصريين عن المهرجان، قائلة “في الدورة القادمة بالتاكيد سيشاركون وكثيرين اعتذروا لنا لظروف خاصة بهم ونقدر ذلك” .

وأيدت مرسي تصريح الملحن حلمي بكر مؤخرا حول أن المطربين العرب يلبون نداء مهرجان الموسيقى في حين المطربين المصريين يتجاهلونه، قائلة: ” هو يقول ذلك لأنه في كواليس المهرجان معنا، لكن يجب أن نلتمس العذر لأي مطرب أو مطربة مصرية لم يستطعن التواجد في المهرجان هذا العام”.

وتؤكد أنهم عادة ما يكون لديهم عشم في نجوم بلادنا بتلبية نداء المهرجان ،قائلة في الدورة القادمة ستشارك الفنانة أنغام، و ذلك لأن التواصل معاها هذه الدورة كان متاخرا فقط

وتضيف أنه تم دعوة بعض الفنانين لحضور حفل الافتتاح منذ أيام لكنهم لم يستطيعوا الحضور ، لكن الأهم هو أن المهرجان قد أقيم بالفعل ، وأهلا وسهلا بمن يريد أن يتواجد معنا.



**رسالة 2011 مستمرة



ووجهت مرسي رسالة من خلال حديثها معها قائة : قمنا وقت الثورة المصرية بعمل مهرجان الموسيقى العربية عام 2011 ، و شارك به من تونس وليبيا والوطن العربي نجوم كثيرون ، لذا فالمهرجان لن يتوقف ابدا، ورسالتنا هي أن مصر ستظل موجودة وباقية دائما، و أنها تملك الريادة والقوة الناعمة ، وسنظل نغني حتى نحمس الناس ولن نتوقف أبدا .

وتنوه إلى أن الاختلاف بين الأوبرا المصرية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور يتمثل في نوعية الفعاليات فقط ، لكن في الاسكندرية يتم عمل افتتاح خاص بها ، ونرسل فنانين ليغنون فيها ايضا حتى لايتم اتهامنا بالتقصيرفي هذه الناحية تجاه الجمهور السكندري .

**صعوبات



وتكشف جيهان مرسي، أن من أهم الصعوبات التي تواجهها في المهرجان هي الإمكانات المادية.

وتلفت إلى أنه مهرجان حكومي بينما تكون أجور النجوم – و بخاصة العرب منهم – مرتفعة أحيانا، وأنها تشعر بالضيق بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتهم

وتستدرك “لكن غالبا ما يقدر النجم في النهاية أننا مهرجان حكومي فيرضى بأجر ضئيل للغاية، لأن النجوم العرب يحبون التواجد في مصر والغناء مع أوركسترا راقية ويستمتع به جمهور الأوبرا الراقي أيضا، وتلك أمور تسعدهم بدرجة أكبر من المادة”.

** الخمسة الكبار



وعن ارتباط اسم المطرب الكبير هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية كل عام، تقول جيهان مرسي: بالطبع لأنه لايمكن إقامة مهرجان للموسيقى ولايوجد معنا أسماء كبيرة مثل هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح ومحمد الحلو لأنها اصوات مصرية جميلة، وهم الأساس بالنسبة لي، فهم الباقون من الطرب و طالما مازالوا يغنون وبصدق شديد أقوم ببناء مهرجان الموسيقى عليهم وليس على النجوم العرب مع كامل تقديري لهم بالإضافة للأصوات الشابة العديدة التي يمكن بها التواجد في مهرجانات لأكثر من 15 عاما قادمة .

وتصف مهرجان الموسيقى العربية بأنه حالة تصحيح للحالة الفنية والموسيقية وهي مسؤولية كبيرة علينا لأن الجمهور يقوم بشراء تذاكر عديدة حتى يستمتع بالنغم الأصيل

وتضيف “هناك رقابة لدينا على كل شئ لكن في السوق لاتوجد هذه الرقابة على الموسيقى والأغنيات التي تقدم للجمهور”، مؤكدة أن جمهور الأوبرا مختلف تماما ونقي ويأتي لنا حتى ينظف أذنه موسيقيا وفنيا

وتستطرد “بعض الاشخاص يعتقدون أن الاوبرا والغناء فيها لايفهمه و لا يستوعبه الشباب لأن فيها تعقيد بسبب أغنيات التراث التي تقدم فيها خاصة على المسرح الكبير”.

وتستدرك “ذلك اعتقاد خاطئ تماما لأن تواجد مطربين شباب مثل رامي عياش في المهرجان الذي يحبه الناس ويقدم أغنياته بالاضافة لأغنيات التراث والطرب أيضا حتى نجذب الشباب للمهرجان ونجحنا في تحقيق ذلك”

ووجهت رسالة لرئيسة الأوبرا إيناس عبد الدايم وفريق عملها واصفة إياها بأنها سيدة جريئة وتعشق المهرجان وتدعمه دائما وكذلك وزير الثقافة وحضوره حفل الافتتاح للمهرجان، مشيرة إلى أن تواجد المسؤولين ودعمهم لنا شيئا جيدا بالتأكيد .

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