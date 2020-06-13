اقتصاد وأسواق

«جيني» تبحث التعاقد مع «الصحة» لتعقيم مستشفيات العزل من كورونا

30 % زيادة فى الإقبال علي خدمات الشركة خلال 6 شهور
محمود جمال 12:37 ص, الأحد, 14 يونيو 20 12:37 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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تبحث جيني لخدمات التعقيم التعاقد مع وزارة الصحة كشركة معتمدة لتطهير مستشفيات العزل الصحي ومصانع الأدوية التابعة للوزارة من فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة .

وقال مصطفي غنام، رئيس الشركة ، إن قائمة عملاء جيني تضم حاليا شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية منها مرسيدس وأوبر مصر ووادي دجلة وموندليز وسوق دوت كوم ، كما تمتلك برنامجا ذكيا على أجهزة الهواتف المحمولة للتواصل مع المستخدمين الأفراد الباحثين عن أعمال التطهير والتعقيم.

وأوضح غنام لـ ” المال ” أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة فى معدل الإقبال علي خدمات الشركة بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 مع سرعة تفشي وتيرة الجائحة.

ونوه إلى أن الفترة الماضية شهدت توقف تام لبعض الأنشطة منها المراكز التجارية وأماكن إقامة الحفلات والمؤتمرات ، وأخري توسعت فى أعمال التطهير والتنظيف على غرار المقرات الإدارية للشركات والمصانع .

ولفت إلى أن كافة المواد الكيميائية المستخدمة فى أعمال التعقيم معتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية و تعتمد الشركة أيضا على فريق متخصص من استشارين مكافحة العدوي، مبينا أن سعر تقديم الخدمة يختلف من عميل لأخر حسب المساحة المطلوب تغطيتها ومدي وجود إصابات بالفيروس من عدمه .

وذكر أن الشركة منذ بداية أزمة كورونا تقدمت بخطط للشركات للحفاظ على سلامة العمالة من عدوى الإصابة بالوباء مع ضمان استمرارية تقديم خدمة التعقيم بناءا على جداول زمنية محددة مسبقا .  

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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