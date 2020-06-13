«جيني» تبحث التعاقد مع «الصحة» لتعقيم مستشفيات العزل من كورونا

تبحث جيني لخدمات التعقيم التعاقد مع وزارة الصحة كشركة معتمدة لتطهير مستشفيات العزل الصحي ومصانع الأدوية التابعة للوزارة من فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة .

وقال مصطفي غنام، رئيس الشركة ، إن قائمة عملاء جيني تضم حاليا شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية منها مرسيدس وأوبر مصر ووادي دجلة وموندليز وسوق دوت كوم ، كما تمتلك برنامجا ذكيا على أجهزة الهواتف المحمولة للتواصل مع المستخدمين الأفراد الباحثين عن أعمال التطهير والتعقيم.

وأوضح غنام لـ ” المال ” أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة فى معدل الإقبال علي خدمات الشركة بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 مع سرعة تفشي وتيرة الجائحة.

ونوه إلى أن الفترة الماضية شهدت توقف تام لبعض الأنشطة منها المراكز التجارية وأماكن إقامة الحفلات والمؤتمرات ، وأخري توسعت فى أعمال التطهير والتنظيف على غرار المقرات الإدارية للشركات والمصانع .

ولفت إلى أن كافة المواد الكيميائية المستخدمة فى أعمال التعقيم معتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية و تعتمد الشركة أيضا على فريق متخصص من استشارين مكافحة العدوي، مبينا أن سعر تقديم الخدمة يختلف من عميل لأخر حسب المساحة المطلوب تغطيتها ومدي وجود إصابات بالفيروس من عدمه .

وذكر أن الشركة منذ بداية أزمة كورونا تقدمت بخطط للشركات للحفاظ على سلامة العمالة من عدوى الإصابة بالوباء مع ضمان استمرارية تقديم خدمة التعقيم بناءا على جداول زمنية محددة مسبقا .