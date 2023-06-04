جينيكس القابضة تستعد لإنشاء منظومة علمية للقاحات والمستحضرات الحيوية

أعلنت

جينيكس القابضة عن تعاونها مع هيئة الشراء الموحد لتوقيع بروتكول تعاون لإنشاء أكاديمية “جينفاكس”، أول منظومة علمية كاملة ومـصـنـع لـلـمـسـتـحـضـرات الـحـيـويـة والـلـقـاحـات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وذلك خلال الفترة من 6- 9 يونيو 2023 وسيتم التوقيع يوم 8 يونيو.

تهدف جينيكس إلي تعزيز القطاع الطبي حيث يأتي هذا المشروع الضخم في إطار جهود شركة جينيكس القابضة المستمرة لدعم القطاع الطبي في مصر، واستراتيجيتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى والنهوض بصناعة الأدوية واللقاحات.

كما تهتم بتنفيذ المشروعات الإنتاجية وتوفير أحدث اللقاحات والأدوية الفعالة وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات المختلفة، بما يساهم في تنفيذ خطة مصر التنموية، وإعداد الكوادر الشابة التي تساهم في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.