«جينيكس القابضة»: إنشاء منظومة علمية كاملة لتعزيز صناعة اللقاحات

تستعد

جينيكس القابضة المالكة لمصنع تصنيع مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، بدورة تصنيعية كاملة، لإنشاء أكاديمية «جينفاكس» وإطلاق أول منظومة علمية كاملة لتخريج كوادر قادرة على إدارة ملف تصنيع اللقاحات.

يأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، بهدف تعزيز القطاع الطبي؛ وخلق جيل جديد من العلماء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وجهودها لتوطين الصناعات المحلية.

وسيقام هذا المشروع الضخم في إطار جهود شركة جينيكس القابضة المستمرة لدعم القطاع الطبي في مصر، واستراتيجيتها لتحسين مجال البحث العلمي والنهوض بصناعة الأدوية واللقاحات، إذ تهتم بتنفيذ المشروعات الإنتاجية وتوفير أحدث اللقاحات والأدوية الفعالة وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات المختلفة، بما يساهم في تنفيذ خطة مصر التنموية، وإعداد الكوادر الشابة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة العالم في مجال البحث العلمي الدوائي.

تحرص شركة جينيكس القابضة منذ إطلاقها على المساهمة بشكل فعال في تطوير قطاع الدواء المصري؛ وتقديم أحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال.

وستقوم أكاديمية “جينفاكس” بوضع برامج لتدريب طلاب الجامعات والعاملين في مجال اللقاحات بالهيئات الحكومية لتطوير خبراتهم وتأهيلهم لتطبيق مراحل انتاج اللقاحات لتوطين صناعة الدواء، حتى تتمكن مصر من المنافسة عالمياً في هذا القطاع الحيوي المهم وهذا بالتعاون مع كبرى هيئات البحث العلمي العالمية ومصانع اللقاحات الدولية.”

يذكر أن شركة جينكس تعد الذراع الطبية لشركة داباتكو القابضة، إحدى شركات مجموعة الضبع القابضة التي تأسست عام 1952 كشركة قابضة تعمل في مختلف المجالات ومع جميع الحكومات ويقع مقرها الإقليمي في دبي ولها أفرع في مختلف القارات.