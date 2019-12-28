«جينيس»: نتعاون مع السياحة والآثار لدخول المتحف الكبير الموسوعة

أكد طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة “جينيس” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المقرر التعاون مع وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن ذلك التعاون يأتي لتجهيز العديد من الملفات في مجال الآثار، وخاصة المشروعات الآثرية التى يتم سيتم افتتاحها مثل المتحف المصري الكبير لتدخل ضمن موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.

وتابع، أن الإمارات أعلى دولة مسجلة للأرقام القياسية بواقع ٢٧٠ رقما قياسيا، فيما سجلت مصر حتي الآن ما بين ٣٨ إلى٤٠ رقماً قياسياً.

يشار إلى أن المتحف المصري الكبير شهد منذ قليل، احتفالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة “جينيس” الرقمية، لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام ٧٢٦٠ كوبا للقهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.