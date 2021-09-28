استثمار

«جينيس»: «بحر البقر» حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية مياه في العالم

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه
منتصر محمود 3:26 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 3:26 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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قال الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس في مصر الدكتور أحمد مقلد، إن “محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، بسعة 64.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر محطة معالجة حمئة في العالم، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الأوزون”.

وأضاف مقلد – في اتصال هاتفي مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية اليوم – أن “المحطة تم إنشاؤها بأعلى المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها”.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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