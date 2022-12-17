«جينيسيس» تخطط لطرح سيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في 2025

تخطط علامة جينيسيس التجارية التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية للبدء في إطلاق سيارات تعمل فقط بخلايا وقود الهيدروجين أو بالبطاريات فقط في عام 2025 للتنافس مع شركات صناعة السيارات التي تركز على السيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وتهدف جينيسيس إلى استكمال تشكيلتها مع ثمانية نماذج تعمل بالهيدروجين والبطاريات بحلول عام 2030 وبيع 400 ألف وحدة سنويًا في الأسواق العالمية.

وأطلقت شركة هيونداي طراز سيارة جي في 60 الكهربائية بالكامل، التابعة لعلامة جينيسيس التجارية المستقلة في السوق المحلية.

وقالت هيونداى في بيان إن السيارة GV60 الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة ببطارية بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 451 كيلومترًا بشحنة واحدة.

تأتي السيارة بثلاثة خيارات وهي الدفع الخلفي، والدفع الرباعي، والأداء رباعي العجلات، ويترواح السعر ما بين 65 مليون وون إلى 74 مليونا (من 49 ألف إلى 56 ألف دولار)، وفقا للشركة.

كما تأتي مزودة بمجموعة من الميزات المتقدمة، بما يشمل تقنية التعرف على الوجه للمرة الأولى لفتح السيارة بدون مفتاح، وكذلك المفتاح الرقمي.

تمنح ميزة بصمة الوجه العملاء القدرة على فتح وغلق السيارة باستخدام الوجه وحسب، أما ميزة المفتاح الرقمي فتتيح لهم الوصول للسيارة وفتحها أو غلقها باستخدام الهواتف الذكية.

تعد جي في 60 ثاني السيارات الكهربائية المنتجة تحت العلامة التجارية جينيسيس بعد جي 80 سيدان الكهربائية. ولكن على عكس جي80، تتاح السيارة جي في 60 فقط مع منصة هيونداي للسيارات الكهربائية.

وتأتي السيارة أسفل سيارتي جي في 80 وجي في 70 الرباعية في التشكيلة، التي تضم كذلك سيارات السيدان من فئات جي في70 وجي 80 وجي 90.

تشارك جي في 60 منصتها مع هيونداي إيونيك 5 وإي في 6 سيدان التابعة لكيا.

تتكون تشكيلة جينيسيس من سيارات الدفع الرباعي جي في80، وجي في 70 الرياضتين، وكذلك سياراتي جي 90 وجي 80، وسيارتي سيدان جي 80 وجي 70 الكهربائيتين.