«جينوه» تخطط للتوسع فى العاصمة الإدارية واختراق العلمين الجديدة

كون تحالف استثمارى يضم 6 شركات تعمل فى أنشطة مختلفة، شركة جينوه للتطوير العقارى برأسمال 200 مليون جنيه، بهدف الاستثمار فى المبانى الإدارية والتجارية والمشروعات السكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما تخطط الشركة لاختراق مدينة العلمين الجديدة.

وقال عمرو العتال، رئيس مجلس إدارة الشركة إن التحالف يضم كلا من شركة العتال للتنمية العقارية، و«ماى هوم» للتنمية العقارية، وأبناء البدرى العاملة فى صناعة وتصدير الأثاث، ومكتب أبوالقاسم للاستشارات القانونية، وترانس للشحن والاستيراد والتصدير، وخالد سلامة العاملة فى مجال الأغذية.

ولفت إلى أن حصص ملكية «جينوه» موزعة بالتساوى بين المساهمين والشركاء،موضحا أن حجم استثمارات الشركة يسجل 2 مليار جنيه.

العتال : تركيز على المشروعات الإدارية والتجارية.. وإطلاق مشروعين جديدين

وأشار إلى أن شركته حصلت على قطعة أرض بمساحة 2500 متر فى منطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء وتأسيس مشروعها الأول «مول 77»، بحجم استثمارات 500 مليون جنيه.

وأوضح أن المول ينقسم إلى مبنيين بعدد وحدات 206، أحدهما يجمع الوحدات الطبية، والآخر مخصص للوحدات الإدارية، وهناك مفاوضات للحصول على رخصة مهبط للطائرات الهليكوبتر، ومحطة شحن داخل الجراج للسيارات الكهربائية، ولم يتم طرح الوحدات للبيع حتى الآن.

وأفاد بأن مدة تسليم المشروع ستصل إلى 4 سنوات، ومن المخطط ضخ 150 مليون جنيه فى الأعمال الخرسانية بالمبنى بخلاف ثمن قطعة الأرض.

وتابع: «سيتم بدء تنفيذ المول فى الربع الثانى فى عام 2022، على أن يكون الانتهاء من التراخيص خلال الربع الأول من العام، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 30 شهرا، والتسليم بعد 4 سنوات».

وأوضح أن شركته تتبنى سياسة توسعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، واقتربت من الحصول على قطعة أرض بمساحة 4500 متر فى منقطة «السى بى دى» لإنشاء مبنى إدارى وتجارى متنوع بارتفاع 14 طابقا بحجم استثمارات يقارب 1.3 مليار جنيه، ومن المتوقع إطلاق المشروع قبل نهاية العام الجارى.

وأفاد بأن «جينوة» تتفاوض حاليا مع شركة العتال هولدنج للدخول فى شراكة لإنشاء مشروع عمرانى متكامل مكون من 10 أدوار على مساحة 26 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الثامن، وجار وضع التفاصيل النهائية للشراكة فى المشروع والذى تلامس استثماراته 4 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر إطلاق المشروع فى شهر يناير لعام 2022.

وتعاقدت شركة «جينوة» مع مكتب محمد حافظ للاستشارات وشركة «آى إف أس» بمهاراتها الإدارية العالية داخل وخارج مصر، وشركة «أتيكون» التابعة للعتال لأعمال المقاولات.

وتعتزم الشركة دخول العلمين الجديدة، وهى لاتزال فى مرحلة دراسات الجدوى والدراسة المالية لاقتناص فرصة جديدة فى العلمين، والبحث عن أرض مناسبة، ولكن الأولوية كانت للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتلك الشركة عدة مشروعات مع شركة «ماى هوم» للتطوير العقارى فى المعادى والتجمع الأول، وسيتم تسليم 56 وحدة خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى 102 وحدة تسليمهم الشهر الجارى.

وسجلت نسبة البيع أكثر من %80 ونسبة التنفيذ تبلغ %90 ، ومشروعات بيت الوطن تتواجد بالحى الأول والثالث والرابع، وينحصر تركيز الشركة فى فكرة وجود مرافق أم لا؟.

وللعتال خبرة كبيرة فى السوق المصرية تصل لأكثر من 30 سنة بالقطاع العقارى منذ عام 1940.