«جينكو» الصينية تفاوض «إيميا باور» الإماراتية لاقتناص توريد ألواح شمسية بطاقة 500 ميجاوات

تفاوض شركة جينكو سولار الصينية -العاملة فى مجال تصنيع الألواح الشمسية «إيميا باور الإماراتية» لاقتناص عقود توريد تخص مشروع الأخيرة لإنتاج الكهرباء فى منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع الطاقة المتجددة، أن استثمارات مشروع «ايميا باور» -المملوكة لشركة «النويس الإماراتية- «تصل لنحو 9 مليارات جنيه مايعادل نحو 450 مليون دولار»، وسيتم تنفيذه بنظام «BOO» -البناء والتشغيل والتملك- على أن تقوم الشركة «المصرية لنقل الكهرباء» بشراء الطاقة المنتجة منه.

وتوقعت المصادر فى تصريحات لـ«المال» انتهاء «إيميا باور» من المفاوضات حول بدء تدشين المشروع والتمويلات قبل أواخر العام الجارى، لافتة إلى أن «جينكو» تعد أحد أكبر 10 شركات منتجة للخلايا الشمسية على مستوى العالم.

كان حسين النويس، رئيس شركة «النويس» الإماراتية، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن استثمارات الشركة فى مصر تتركز فى قطاع الطاقة المتجددة عبر مشروعين مرتقب تنفيذهما خلال عامين إلى 3، الأول فى كوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، والثانى يعمل بالرياح فى رأس غارب على البحر الأحمر بطاقة مماثلة.

ووقعت الشركة الإماراتية فى أبريل الماضى مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً.

وأوضحت المصادر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ما يبرز أهمية مثل تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، كما تعتزم «النويس» تدشين أعمال أخرى بمجال طاقة الرياح.

يذكر أن «إيميا باور» الإماراتية تنتج حاليا نحو 2000 ميجاوات من الطاقة النظيفة من محطات شمسية ورياح فى 15 دولة، فيما تخطط لرفع طاقتها إلى نحو 5000 ميجاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«المال» إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة الرياح والشمس، ما يؤهلها لتصبح واحدة من أكبر المنتجين، متابعًا أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تسعى للوصول بإجمالى الطاقة المتجددة المنتجة إلى %42 بحلول عام 2035.