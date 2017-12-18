جينكو الصينية تستهدف بيع 1500 ميجاوات قدارات شمسية لمشروعات بنبان

❏ خالد: السوق المصرية واعدة ويمكن التصنيع المحلى للخلايا خلال الفترة المقبلة ❏ خطط لاقتحام الأسواق السعودية والسودانية والآريترية ونمتلك 1.2 جيجاوات بالإماراتالمال ـ خاصتستهدف شركة جينكو الصينية لتصنيع الخلايا الشمسية، إحدى كبرى الشركات العالمية، بيع خلايا شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية، بقدرة

❏ خالد: السوق المصرية واعدة ويمكن التصنيع المحلى للخلايا خلال الفترة المقبلة

❏ خطط لاقتحام الأسواق السعودية والسودانية والآريترية ونمتلك 1.2 جيجاوات بالإمارات

المال ـ خاص

تستهدف شركة جينكو الصينية لتصنيع الخلايا الشمسية، إحدى كبرى الشركات العالمية، بيع خلايا شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية، بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات، داخل السوق المصرية خلال 2018.

قال أحمد خالد، مدير المبيعات بشركة جينكو الصينية للطاقة الشمسية بمنطقة شمال شرق أفريقيا، فى حوار لـ «المـال» إن الشركة تستهدف الوصول بحجم إنتاجها من الخلايا الشمسية إلى 13 ألف ميجاوات، مقارنة بمستهدف يصل إلى 10 آلاف ميجاوات نهاية العام، و7 جيجاوات خلال 2016.

أوضح أن ارتفاع المستهدف يرجع إلى ارتفاع استهلاك سوق الصين من الطاقات الشمسية خلال العام الماضى، لما يصل إلى 54 ألف ميجاوات، وارتفاع الاستهلاك بالأسواق الناشئة، كما أن الشركة تقوم ببيع الخلايا الشمسية للشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، فى الوقت الذى تستهدف فيه التوسع باستثماراتها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع جاذبية السوق المصرية.

أكد أن «جينكو» تعد ضمن أكبر 5 شركات بمجال تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى العالم وتعمل فى السوق المصرية منذ عامين، لافتًا إلى أنها تعمل فى أكثر من 40 دولة عالميًّا، كما أنها مُدرَجة بإحدى البورصات العالمية.

أضاف خالد أن مصر بدأت التوجه نحو الطاقة الشمسية، على أن يكون عام 2018 عام الطاقة المتجددة بمصر مقارنة بالعام الماضى، نظراً لانتهاء نحو 30 شركة عالمية ومحلية للإغلاق المالى لمحطات طاقة شمسية، طبقاً لمشروعات تعريفة الشراء بقدرات 1500 ميجاوات، ما يشجع العديد من الشركات العالمية لاقتحام سوق التصنيع المحلى بمصر.

ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاء، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺇﻟﻰ 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺷﺭاﺀ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

توقع خالد ارتفاع الطلب على مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة بمصر مثل مشروعات إنارة المنازل، والمصانع، وتشغيل آبار المياه عبر الطاقة الشمسية.

كشف عن سبب تفوق شركة صن تك الصينية فى السوق المصرية، وتعاقد العديد من الموردين المصريين لتوريد الخلايا المنتجة من الشركة، يرجع إلى نتيجة وجود موزع محلى للشركة وهى «أكو» التى تعمل بموديول قوى، لافتاً إلى أن التكنولوجيا التى تقدمها صن تك أرخص سعراً من التكنولوجيا التى تقدمها شركة جينكو بـ %15.

أوضح خالد أن جينكو الفترة الماضية لم تركز أو تتعاقد مع موزع محلى مصرى نتيجة عدم وجود طلب كبير على الطاقة الشمسية الفترة الماضية بالسوق المصرية.

كشف عن أن الشركة تقوم بالتفاوض حالياً مع 30 مطور محلى وأجنبى قاموا بالإغلاق المالى لمشروعاتهم خلال شهر أكتوبر الماضى لبيع الخلايا الشمسية الخاصة بها لتلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، وتعد تلك المشروعات فى إطار خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتَجة بحلول 2022.

لفت خالد إلى أن مصر تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة لشركة جينكو، وتستحوذ على صدارة اهتمام الشركة بأفريقيا والشرق الأوسط، وتعمل الشركة فى مصر منذ عامين، وتتعاون مع عدد من الهيئات والوزارات المختلفة كالكهرباء والدفاع والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

أكد أن الشركة لا تفكر حالياً فى التصنيع المحلى للخلايا الشمسية فى مصر، لكن من الممكن التصنيع خلال المستقبل، لا سيما أنها سوق واعدة ويمكن التصدير من خلالها، والإمكانات التى تمتلكها مصر من موقع إستراتيجى والاستهلاك المرتفع، وزيادة أسعار الطاقة التقليدية، ما يدعم التوجه نحو المتجددة.

أوضح أن هناك مبادرات من جانب بعض الشركات المصرية، للبدء فى التصنيع المحلى فى مصر، لكن مازالت دراسات فقط، ولم ترتق للبدء فى التنفيذ، لافتا إلى أن السوق المصرية بدأت كسب الثقة من جانب بعض المستثمرين الأجانب، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها السوق المصرية، أبرزها التوجه نحو إلغاء الدعم وتحرير سوق الصرف الأجنبى.

أوضح أن جينكو تقوم ببيع منتجاتها إلى المصانع وبعض المقاولين المصريين مثل egyption solar والمروة، وكوجى وغيرها من الشركات التى تتعامل على تركيب محطات شمسية للكمباوندات والمصانع الصغيرة.

لافتاً إلى أن أكثر الموديولات الناجحة هى رى الأراضى بالطاقة الشمسية، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء حالياً كما أن بعض الأراضى غير مرتبطة بالشبكة القومية، ما يساهم فى التوجه نحو الطاقة الشمسية.

أضاف خالد أن أسعار إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، فى ارتفاع منذ شهر يوليو الماضى، متوقعاً ارتفاع فى أسعار إنتاج الخلايا خلال الفترة المقبلة، لارتفاع أسعار الخامات التى تستخدم فى التصنيع، مثل السيلكون بنسبة تصل إلى %35، كما أن الموردين العالميين بالصين، لديهم طلبات أكثر ما يتم إنتاجه حالياً ما يرفع الأسعار دائما.

كشف خالد عن أن الشركة تستهدف الدخول فى السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، واقتحام السوق السودانية، وآريتريا، كما أن الأوضاع السياسية تتحكم فى تواجد الشركة بالأسواق الأفريقية، وتمتلك 1.2 جيجاوات فى أبوظبى.