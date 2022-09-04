«جينغ بانغ الصينية» تعتزم ضخ 400 مليون جنيه جديدة بمصر

تعتزم شركة جينغ بانغ الصينية ضخ 400 مليون جنيه استثمارات جديدة فى السوق المصرية لتدشين مصنع جديد للشركة بمحافظة البحيرة، لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويّا على مساحة تصل إلى 25 ألف متر مربع.

وقال “لى كاى جي” مدير عام جينغ بانغ الصينية إن وفدًا من شركته التقى رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط لبحث سبل تنمية استثمارات المجموعة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع توجه الدولة الهادف لدعم الصناعة المحلية وإحلالها محل الواردات للحفاظ على النقد الأجنبى للبلاد، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث زيادة استثمارات الشركة فى السوق المحلية عبر تنفيذ توسعات جديدة.

وتابع: أن المصنع الجديد سيُسهم فى إحداث طفرة نوعية فى صناعة أعلاف الدواجن، خاصة مع عزم الشركة استيراد أحدث خطوط الإنتاج.

وأوضح “لى كاى جي” أن المصنع الجديد سيقوم على توفير 700 فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشر، متوقعًا بدء عمليات الإنتاج بالمصنع الجديد مطلع 2023.

وأشار إلى أن مسئولى هيئة التنمية الصناعية أكدوا لوفد الشركة على الدعم الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصناعية، نظرًا للدور الذى تقوم به تلك المشروعات فى دفع عملية التقدم الاقتصادى الذى تستهدفه الجمهورية الجديدة.