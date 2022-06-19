«جينباى» تستعد لإنتاج طرازين لميكروباصات 7 و 15 راكبا أواخر العام

◗❙ سعد: نستهدف الدخول فى مبادرة الإحلال

كشف خالد سعد، رئيس شركة «جينباى إيجيبت» أنها أوشكت على الانتهاء من الدراسات النهائية لتجميع طرازين محليا، موضحا أن الإنتاج الفعلى سيكون فى أحد المصانع الموجودة بالفعل أواخر العام الحالى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى عن إطلاق استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها لتتضمن حوافز جديدة للمنتجين.

وقال «سعد» إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة سيعمل على تشجيع عدد من شركات السيارات والوكلاء على الاستثمار فى مجال التجميع المحلى كبديل عن الاستيراد للاستفادة من الحوافز (الضريبية – الجمركية) المرتقبة.

ووفقا لـ«سعد» فإن «جينباى إيجيبت» ستعمل على إنتاج ميكروباص 15 راكبا محليا لتستهدف الدخول به ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد الميكروباص.

وتتسابق شركات السيارات عبر وكلائها المحليين فى تجهيز وإنتاج ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى كبديل عن الوقود التقليدى للدخول فى المبادرة الرئاسية للإحلال والتجديد.

وكشف «سعد» عن تجميع ميكروباصات «فان» صغيرة سعة 7 راكب فى أحد المصانع المحلية عبر استغلال خطوط إنتاجها أواخر العام الحالى، موضحا أن الإنتاج المحلى لتلك الطرازات سيعمل على تعزيز العامل السعرى وزيادة تنافسيتها داخل السوق.

وبخصوص «الإستراتيجية» أكد «سعد» الذى يتولى منصب أمين عام رابطة مصنعى السيارات أن الاتجاه الحكومى لدعم وتوطين الصناعة عبر إطلاق مشروع الإستراتيجية فى الوقت الحالى سيعمل على جذب استثمارات سواء فى التصنيع المحلى أو فى مجال المكونات.

وأشار إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تحفيز جميع المصانع الموجودة على حسب تحقيق المستهدفات المطلوبة لأربعة محاور (توطين الصناعة من خلال زيادة المكون المحلى – الاستثمار – إنتاج المركبات النظيفة غاز أو كهرباء – التصدير) موضحا أن الحوافز ستكون فى صورة خصومات ضريبية جمركية.

وأضاف أن هناك تعريفة ضريبية جديدة من المقرر الإعلان عنها قريبا وسيتم تطبيقها على المكون المحلى بعد اعتمادها من وزارة المالية، ثم مجلس النواب.

وأكد أنه من المقرر الاعتماد على نسب مكونات الإنتاج والأجزاء الموجودة بالفعل بتمثيلها السابق داخل السيارات مع اعتماد أرقام جديدة لمصانع الصناعات المغذية المرتقب دخولها للسوق من قبل هيئة التنمية الصناعية