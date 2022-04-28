استحوذت شركة «جينباى إيجيبت» على وكالة سيارات «شينراي» فى مصر لتتولى أعمال استيراد طرازاتها المختلفة، وتقديم جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء، بديلًا عن وكيلها السابق «ادفنست ترانسبورتيشن جروب ATG».

قال خالد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المفاوضات التى أجرتها مع «شينراى الصينية» أسفرت عن الحصول على وكالتها الحصرية لسيارات الركوب «الملاكى، والمينى فان»، إضافة إلى أحقية تصنيع مركباتها محليًا.

وأضاف سعد لـ«المال» أنه من المرتقب بدء تقديم أحدث طرازات العلامة الصينية خلال شهرين على أقصى تقدير، كاشفًا عن بدء طرح «شينراى» المنتمية لشريحة السيارات «الفان – ذات السبع مقاعد» كمرحلة أولى، على أن يعقبها التوسع فى باقى الفئات ضمن الخطط المستقبلية لـ«جينباى إيجيبت».

وأكد أن شركته تدرس حاليًّا إمكانية التوسع فى طرح طرازات «شينراي» المنتمية لفئة السيارات الركوب «الملاكي» من بينها «SUV، وMPV»؛ التى تتناسب مع متطلبات السوق المحلية، ولا سيما الفئات المؤهلة للدخول فى المنافسة مع منافسيها من الماركات التجارية الأخرى.

وتابع: «الشركة الصينية وافقت على إنتاج وتجميع طرازاتها فى مصر بهدف تدعيم خطط انتشارها وزيادة تنافسيتها داخل السوق المحلية،

فضلًا عن إمكانية المشاركة فى المشروعات التى تتبناها الدولة ومنها إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى».

وأكد أن إستراتيجية «جينباى إيجيبت» ترتكز على التجميع المحلى للسيارات بمختلف أنواعها فى ضوء الاستفادة من الدعم والتسهيلات المقدمة للمنتجين المحليين، لتخفيض التكاليف، وإمكانية تقديم طرازات العلامة الصينية بأسعار تنافسية عن باقى منافسيها من الماركات التجارية المطروحة محليًّا.

كما توقّع سعد أن تشهد صناعة السيارات فى مصر نموًا خلال الفترة المقبلة على خلفية الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، وتشجيع المنتجين المحليين على التوسع فى مشروعات التصدير إلى الأسواق الخارجية.