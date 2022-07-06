«جينباى إيجيبت» تتخلى عن وكالة «شنراى»

◗❙ «جنرال مصر» تتفاوض على اقتناصها وتجميع طرازاتها محلياً

قررت شركة «جينباى إيجيبت» التخلى عن عقد وكالتها مع «شنراى» الصينية بسبب صعوبة تنفيذ الخطط والمشروعات المتفق عليها بين الطرفين خلال الفترة الماضية؛ وذلك على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وتفاقم أزمات القطاع.

وقال خالد سعد، رئيس شركة «جينباى إيجيبت»، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات حول إمكانية استيراد أو جلب شحنات من سيارات العلامة الصينية بسبب الإجراءات والقيود التى تتخذها الدولة على عمليات الاستيراد.

وأكد لـ«المال»، أن الشركة الصينية «شنراى» لم تتفهم التحديات التى تواجهها الشركات المحلية التى تتمثل فى صعوبة استيراد أو دخول الطرازات المستوردة عبر الموانئ الجمركية، وهو ما أدى إلى وجود اختلاف فى وجهات النظر والرؤى حول مدى إمكانية تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية المتفق عليها بين الطرفين.

خالد سعد، رئيس شركة «جينباى إيجيبت»

وأشار إلى أن الوقت الحالى غير مناسب للقيام أو المخاطرة فى تنفيذ أى مشروعات جديدة فى ظل تفاقم أزمات سوق السيارات وتوقف أنشطة القطاع، قائلًا: «كافة الشركات المحلية تعانى من الضبابية وعدم وضوح الرؤية حول مدى استئناف حركة الاستيراد وإمكانية التعاقد على جلب شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية».

فى سياق متصل، علمت «المال» من مصادر مطلعة داخل سوق السيارات، أن شركة «جنرال مصر»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «جوى لونج» فى مصر، أجرت مباحثات مع «شنراى» الصينية للاستحواذ على أحقية وكالتها الحصرية فى السوق المحلية.

وقالت المصادر إن الشركة الصينية أبدت موافقتها على تعيين «جنرال مصر» وكيلًا لها فى مصر، على أن تقوم بأعمال استيراد طرازاتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.