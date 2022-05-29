«جيميناي أفريقيا» وأكاديمية البحث العلمي تختتمان أنشطة «حاضنة للفنون الأدائية» اليوم

تنظم شركة جيميناى أفريقيا حفل ختام برنامج “حاضنة الفنون الأدائية ” ضمن مشروع تنمية وتطويرTwT بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك التنمية الأفريقي، بتمويل من برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وذلك اليوم الأحد.

وتهدف حاضنة الفنون الأدائية إلى تقديم الدعم للشركات والفرق المستقلة التي تعمل في مجال الفنون الأدائية المختلفة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة لتحقيق استدامة مالية وخلق فرص عمل، عن طريق تأهيل الشركات الناشئة والفرق المستقلة الملتحقة بالبرنامج للانضمام إلى سوق العمل بشكل احترافي بداية من المراحل الأولية مرورا بمرحلة النمو والتطور وصولا إلى نموذج الأعمال الأمثل الذي يلائم المجالات الفنية المتنوعة وذلك عن طريق إتاحة فرصة للتدريب والتمويل على مدى الست شهور الماضية تم خلالها تحقيق دعم لـ 30 شركة ناشئة، 15 منها تحولت من القطاع غير رسمي للقطاع الرسمي.

ويضم برنامج الحفل مشاركة بعض نجوم وصناع الفن وكتاب السيناريو والمخرجين والموسيقيين من المهتمين بدمج الشباب في المجالات الفنية ودعمهم .

ويتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات الفنية والعروض المسرحية من جانب الشركات المشاركة فى الحاضنة.

وقال المهندس عدلى توما العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة جيميناى أفريقيا “إن حاضنة الفنون الأدائية تعتبر تجربة فريدة من نوعها حيث تم الدمج بين ريادة الأعمال والابداع الفني وذلك للوصول لنموذج أعمال يتناسب مع الشركات التي تعمل ف المجالات الإبداعية المختلفة.

وأضاف، شراكتنا مع مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مشروع تنمية وتطوير شيء نفخر ونعتز به وذلك لما أحدثناه سويا من تغيير في الفكر ببيئة ريادة الأعمال تحت هذه المظلة عن طريق وصولنا لقطاع يعد من أهم القطاعات من خلال العمل على دمج هذا القطاع من الناحية الاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني و كذا نشر الثقافة والفن.

وتابع: إن نهاية برنامج حاضنة الفنون الأدائية يعد بداية رحلة ملهمة لتشكيل مستقبل أفضل نبدأها سويا مع الشباب المبدع.

ويأتى حفل ختام “حاضنة الفنون الأدائية ” كخطوة ختامية لبرنامج تدريبي على مدار ستة أشهر تم تصميمه خصيصا لتأهيل وتدريب مجموع 60 شركة في مجالات الفنون الأدائية وصناعة السينما والترفيه (فرق مسرحية – فرق موسيقية – فرق للرقص المعاصر- مهرجانات للأفلام … إلخ) لتطوير أفكارهم وشركاتهم بشكل عملي وفني.

وقد تأهلت منها 30 شركة إلى المرحلة الأخيرة بناء على تقديم مشاريع وأفكار إبداعية مبتكرة للجنة تحكيم متخصصة قامت بتقييمهم بعناية واختارت 17 شركة للحصول على دعم مالي من جهات الدعم المشاركة في البرنامج إلى جانب التدريبات المتخصصة.

وخاطبت التدريبات كافة جوانب المشاريع بداية من التدريبات الفنية والتمثيل وكتابة السيناريو الإخراج والانتاج مرورا بإدارة الأعمال وطرق الحصول على منح وكيفية التسويق لنماذج الأعمال والمشروعات لتحقيق عائد مادي مستدام.