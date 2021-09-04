«جيميرا إيجيبت» توقع اتفاقيات مع براندات عالمية للتواجد بمشروع نايا باي رأس الحكمة

جيميرا إيجيبت لديها شركات المقاولات الخاصة بها، والتي لها سابقة أعمال لأكثر من 20 مشروعًا تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.

عقدت شركة جيميرا إيجيبت العقارية حفلًا لتوقيع العديد من المشاركات لعدة براندات عالمية مثل أبو عوف وفنادق كونكورد وكيدزينيا وأنديامو وميادس وتي دابلو سي؛ للتواجد في مشروع نايا باي رأس الحكمة. صرّح المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، بأن شركته من أوائل الشركات العقارية الحاصلة على عقد أرض مشروع نايا باي من هيئة المجتمعات العمرانية، وتم سداد جميع المطالبات لكل الجهات الرسمية الخاصة بمشروع نايا باي.

وأشار إلى أن جيميرا إيجيبت لديها شركات المقاولات الخاصة بها، والتي لها سابقة أعمال لأكثر من 20 مشروعًا تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.

وذكر أن جيميرا إيجيبت تسطر حقيقة على أرض الواقع بمشروع نايا باي رأس الحكمة، وتنتهي من 50% من أعمال تسوية وتمهيد أرض المشروع منذ بداية أغسطس 2021.

وتابع أنه تم التعاقد مع براندات عالمية وشراكات في القطاع الخِدمي للمشروع مع أكبر مقدِّمي الخدمات الفندقية والترفيهية وشركات وإدارة فنادق لتعزيز الاستدامة الدائمة للمشروع واستغلاله سياحيًّا على مدار العام.

فيما أكد طارق عيد، رئيس القطاع التجاري لمجموعة شركات جيميرا إيجيبت، أن مشاركة أكبر الكيانات التجارية والترفيهية العالمية مع بداية تنفيذ المشروع هي خطوة هامة للاتجاه إلى السوقين الأوروبية والعربية لجذب شريحة جديدة من العملاء تسهم في وضع الساحل الشمالي على خريطة المستثمر والسائح الأوربي والعربي، خصوصًا مع مخطط الدولة لمدينة رأس الحكمة ووضعها كعاصمة سياحية جديدة في البحر المتوسط لجذب شريحة جديدة من العملاء للسوق العقارية المصرية، مما يسهم في ملف تصدير العقار.

وقالت رشا حجاج، رئيس قطاع التسويق بجيميرا إيجيبت، إن الشركة تخطط، في الفترة المقبلة، لدخول السوقين الأوروبية والعربية بشكل جديد، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وتمت إقامة حفل توقيع ضخم بمقر شركة جيميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة ومجموعة من شركاء النجاح.

وبدأ الحفل بكلمة مسجلة من منصور العثيمين عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة مجموعة بكة القابضة، وكل من سايمون بينهاليجان مدير مجموعة فنادق ومطاعم كونكورد، والتعاقد على براند المطاعم الشهير أبو عوف بمشروع نايا باي.

حضر الحفل أحمد حبيب المدير التمفيذي لمجموعة كيدزينيا، وتم التعاقد على براند كيدزينيا تو جو بمشروع نايا باي.

كما حضر رواي رزق المؤسس لمجموعة مطاعم أندياموو أن نورث، وتم التعاقد على براند أنديامو بمشروع نايا باي.

كما حضر وائل شوكت مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة ميادس لإدارة المشروعات التجارية، والتعاقد على براندات عالمية من كافيهات ومطاعم بمشروع نايا باي.

وأخيرًا حضر شريف بنداري المدير التنفيذي لمجموعة تي دابليو سي للياقة البندية والكروس فيت، وتم التعاقد على البراند بمشروع نايا باي.