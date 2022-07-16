«جيمني» تظهر بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

ظهرت «جيمنى» بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» في مصر، مسجلة نحو سيارة واحدة فقط بمختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «ديزاير» قوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» بإجمالى 284 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «سوزوكي سويفت» فى المرتبة الثانية بترخيص 231 مركبة، أعقبتها «سوزوكي فان» في المركز الثالث بواقع 196 سيارة.

وحلت «سوزوكي سياز» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 69 مركبة، تلتها «إسبريسو» في المركز الخامس بواقع 51 مركبة.

وجاءت «أرتيجا» في المرتبة السادسة بإجمالي ترخيص 50 مركبة، أعقبتها «سيلاريو» في المركز السابع بنحو 33 سيارة.

وتمركزت «بالينو» في المرتبة الثامنة بترخيص 5 سيارات بمختلف وحدات المرور، أعقبتها «فيتارا» في المركز التاسع بواقع 4 مركبات.

وحلت «ألتو» في المرتبة العاشرة بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» بإجمالى نحو 3 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «سوزوكي» في مصر، نحو 3 مركبات بوحدات المرور.

يشار إلى أن «سوزوكي» تمركزت في المرتبة الرابعة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 940 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكي» في مصر خلال الشهر الماضى: