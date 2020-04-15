«جيمس مصر للتعليم» تعتزم ضخ 300 مليون دورلار استثمارات خلال 30 شهرًا

تدرس إضافة أنشطة تصنيع ملابس الطلاب والتغذية المدرسية وتدريب المعلمين

تعتزم مؤسسة جيمس مصر للتعليم ضخ استثمارات بالسوق المصرية بقيمة 300 مليون دولار خلال 30 شهرًا، وتستهدف تدشين 30 مدرسة على مستوى الجمهورية .

كشف أحمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة جيمس للتعليم – مصر، عن أن شركته بدأت إنشاءات مدرسة دولية جديدة بمدينة الرحاب هى الخامسة فى سلسلة مدارسها بمصر، متوقعًا انتهاء تلك الإنشاءات فى سبتمبر 2021.

يُذكر أن «جيمس مصر» تمتلك 4 مدارس دولية، 3 منها بمدينتى وواحدة فى مدينة الرحاب.

أضاف خلال حوار صحفى هاتفى مع «المال» أن شركته تعتزم ضخ 300 مليون دولار بالسوق المحلية فى فترة بين 24 إلى 30 شهرًا، وتستهدف زيادة عدد طلاب مدارسها من 6000 طالب فى الوقت الراهن إلى 25 إلى 30 ألف طالب .

أوضح أن شركته تسعى لامتلاك 30 مدرسة فى أنحاء الجمهورية خلال العامين والنصف المقبلين، مشيرًا إلى أنها تسعى لتقديم جودة تعليمية تتناسب مع المستوى المادى والاجتماعى لكل منطقة، موضحًا أن المصاريف تتناسب مع طبيعة ومقومات المناطق الجغرافية .

أفصح وهبى عن أن شركته تدرس التوسع فى أنشطة مكملة لمجال التعليم خلال الفترة المقبلة، من أبرزها نشاط الملابس المدرسية، والتغذية، وتدريب المعلمين، ونشاط النقل الذى توسعت فيه منذ بداية العام الجارى.

يذكر أن «جيمس مصر» أعلنت فى يناير الماضى عن استحواذها على حصة الأغلبية فى أوبشن ترافيل للنقل، فى إطار إضافة نشاط نقل الطلاب لخططها الاستثمارية.

أكد أن شركته قامت بتأجيل أقساط المصروفات الدراسية لمدة 3 أشهر لبعض أولياء الأمور، فى إطار التسهيلات الخاصة بأزمة تفشى وانتشار فيروس كورونا عالميًا ومحليًا .

شدد على أن شركته مستعدة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مجال تدريب المعلمين لما تمتلكه مؤسسة جيمس الدولية من خبرات كبيرة، وإمكانية التعاون مع الوزارة فى تطوير المحتوى الدراسى.

لفت إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على التزاماتها تجاه الموظفين والموردين والطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا عدم النية فى الاستغناء عن موظفيها فى ظل الأزمة الراهنة .

يذكر أن جيمس مصر للتعليم هى شركة مملوكة بالكامل لهيرمس التعليمية القابضة وتابعة لصندوق التعليم المصرى بالشراكة مع مؤسسة جيمس التعليمية العالمية.