اتصالات وتكنولوجيا

جيل جديد من ترددات الراديو تسحب البساط من مقدمي الإنترنت الأرضي في أمريكا

تراجعت أعداد المشتركين الجدد في النطاق العريض لدى شركة كومكاست كورب بنسبة 40%.
أيمن عزام 9:18 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:18 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

جيل جديد من ترددات الراديو عالية السرعة باتت تسمح لشركات التليفون في الولايات المتحدة الحصول على حصة أكبر من اشتراكات الإنترنت الثابت على حساب مقدمي الإنترنت الأرضي.

سحب البساط من مقدمي الإنترنت الأرضي

وبحسب وكالة بلومبرج، من بين 3.7 مليون عميل جديد للنطاق العريض ممن اشتركوا لدى خمس من أكبر شركات الكوابل والتليفونات، العام الماضي، ذهبت نسبة 22% منهم للتعاقد على الوصلات اللاسلكية التي تقدمها شركات الجيل الخامس، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.  

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات : ضخ 5.8 مليار جنيه في رفع كفاءة الإنترنت لمليون مبنى سكنى وحكومى في المرحلة الأولي لحياة كريمة

وتمكنت شركتا تي.موبايل يو.إس وفيرايزون كومينكشن من إضافة 819 ألف  مشترك، بما يعني تحقيقهما مكاسب ملحوظة في سوق النطاق العريض.

وكان السلاح المستخدم من قِبل الشركتين لتحقيق هذه المكاسب هو وصلات جديدة لا سلكية ثابتة يتم تركيبها في المنزل باستخدام ترددات الجيل الخامس.

وفي الجانب الآخر تراجعت أعداد المشتركين الجدد في النطاق العريض لدى شركة كومكاست كورب بنسبة 40%.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة ومقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

وبينما كان التباطؤ متوقعًا مع الوضع في الاعتبار تزايد أعداد الأشخاص الذي حرصوا على توصيل منازلهم بالإنترنت ضمن جهود التأقلم مع جائحة كوفيد- 19 في عام 2020، فإن حصيلة المشتركين النهائية لدى عمالقة الكوابل كانت أقلّ، مقارنة بتوقعات حي المال في وول ستريت.

وقال والت بايسك، المحلل لدى شركة لايتشيد بارتنرز: “من الصعب ادعاء أن النطاق العريض المنزلي من الجيل الخامس لا يؤثر على شركات الكوابل عند مقارنة صافي زيادات المشتركين. الأرقام تتحدث عن نفسها”.

اقرأ أيضا  «بي بي سي»: دبلوماسيون أوروبيون استخدموا هواتف مخترقة من «بيجاسوس»

تتخذ الحرب لاجتذاب المشتركين أشكالًا عديدة. طرحت شركة آي.تي، على سبيل المثال، مؤخرًا تزويد المنازل بما وصفته بأنه أسرع خدمة إنترنت للمنازل مزود بكوابل الألياف الضوئية في السوق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«كليفر» توقع اتفاقية شراكة حصرية مع «فيزا»

محمود جمال 1:33 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

أحمد مكي رئيسا لمجلس الألياف الضوئية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المال - خاص 12:43 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

تقرير: مصر تحتل المركز الـ11 عالميًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال يناير الماضى

أحمد عوض 8:28 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة ومقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

محمود جمال 10:25 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

«بريمور» تجمع 25 مليون دولار تمويلات بقيادة «IFC»

المال - خاص 1:11 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

تعرف على عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر

طارق رمضان 1:01 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22