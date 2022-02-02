جيل جديد من ترددات الراديو تسحب البساط من مقدمي الإنترنت الأرضي في أمريكا

تراجعت أعداد المشتركين الجدد في النطاق العريض لدى شركة كومكاست كورب بنسبة 40%.

جيل جديد من ترددات الراديو عالية السرعة باتت تسمح لشركات التليفون في الولايات المتحدة الحصول على حصة أكبر من اشتراكات الإنترنت الثابت على حساب مقدمي الإنترنت الأرضي.

سحب البساط من مقدمي الإنترنت الأرضي

وبحسب وكالة بلومبرج، من بين 3.7 مليون عميل جديد للنطاق العريض ممن اشتركوا لدى خمس من أكبر شركات الكوابل والتليفونات، العام الماضي، ذهبت نسبة 22% منهم للتعاقد على الوصلات اللاسلكية التي تقدمها شركات الجيل الخامس، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

وتمكنت شركتا تي.موبايل يو.إس وفيرايزون كومينكشن من إضافة 819 ألف مشترك، بما يعني تحقيقهما مكاسب ملحوظة في سوق النطاق العريض.

وكان السلاح المستخدم من قِبل الشركتين لتحقيق هذه المكاسب هو وصلات جديدة لا سلكية ثابتة يتم تركيبها في المنزل باستخدام ترددات الجيل الخامس.

وفي الجانب الآخر تراجعت أعداد المشتركين الجدد في النطاق العريض لدى شركة كومكاست كورب بنسبة 40%.

وبينما كان التباطؤ متوقعًا مع الوضع في الاعتبار تزايد أعداد الأشخاص الذي حرصوا على توصيل منازلهم بالإنترنت ضمن جهود التأقلم مع جائحة كوفيد- 19 في عام 2020، فإن حصيلة المشتركين النهائية لدى عمالقة الكوابل كانت أقلّ، مقارنة بتوقعات حي المال في وول ستريت.

وقال والت بايسك، المحلل لدى شركة لايتشيد بارتنرز: “من الصعب ادعاء أن النطاق العريض المنزلي من الجيل الخامس لا يؤثر على شركات الكوابل عند مقارنة صافي زيادات المشتركين. الأرقام تتحدث عن نفسها”.

تتخذ الحرب لاجتذاب المشتركين أشكالًا عديدة. طرحت شركة آي.تي، على سبيل المثال، مؤخرًا تزويد المنازل بما وصفته بأنه أسرع خدمة إنترنت للمنازل مزود بكوابل الألياف الضوئية في السوق.