جيلي إيمجراند 7 وشيري إنفي.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي
تقدم السيارتان “جيلي إيمجراند 7″، و”شيري إنفي” في السوق المحلية، من خلال وكيل العلامتين الصينيتين جي بي أوتو غبور.
وأوضحت المقارنة بين السيارتين تشابها كبيرا بينهما من حيث المواصفات الفنية، فضلًا عن تقارب الأسعار، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 20 ألف جنيه.
ومع ذلك ربما يكون هذا الفارق مهماً بالنسبة لعملاء السوق المحلية، خاصة في هذه الشريحة من السيارات التي تعتبر أسعارها عاملا حاسما في القرارات الشرائية الخاصة بها.
ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
المواصفات
جيلي إيمجراند 7
شيري إنفي
الوكيل
جي بي غبور أوتو
جي بي غبور اوتو
السعر الرسمي بالألف جنيه
172
155
سعة المحرك
1500
1500
ناقل الحركة
يدوي
يدوي
عدد السرعات
5
5
النمط
سيدان
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
العزم الأقصى
140
140
قوة المحرك
107
109
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
4
متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)
7.6
9.2
سعة خزان الوقود (لتر)
50
50
الارتفاع عن الأرض
167
124
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
185
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
لا يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
لا يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
لا يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
15
15
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
لا يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
لا يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
لا يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
لا يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
هيدروليك
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة وناقل حركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك كوب
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
لا يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
390
485
حزام أمان خلفي
يوجد