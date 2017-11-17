جيلي إيمجراند 7 وشيري إنفي.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي تقدم السيارتان "جيلي إيمجراند 7"، و"شيري إنفي" في السوق المحلية، من خلال وكيل العلامتين الصينيتين جي بي أوتو غبور. وأوضحت المقارنة بين السيارتين تشابها كبيرا بينهما من حيث المواصفات الفنية، فضلًا عن تقارب الأسعار، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 20 ألف جنيه. ومع ذلك ربما ي

أحمد شوقي

تقدم السيارتان “جيلي إيمجراند 7″، و”شيري إنفي” في السوق المحلية، من خلال وكيل العلامتين الصينيتين جي بي أوتو غبور.

وأوضحت المقارنة بين السيارتين تشابها كبيرا بينهما من حيث المواصفات الفنية، فضلًا عن تقارب الأسعار، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 20 ألف جنيه.

ومع ذلك ربما يكون هذا الفارق مهماً بالنسبة لعملاء السوق المحلية، خاصة في هذه الشريحة من السيارات التي تعتبر أسعارها عاملا حاسما في القرارات الشرائية الخاصة بها.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

