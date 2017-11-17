سيــارات

جيلي إيمجراند 7 وشيري إنفي.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي تقدم السيارتان "جيلي إيمجراند 7"، و"شيري إنفي" في السوق المحلية، من خلال وكيل العلامتين الصينيتين جي بي أوتو غبور.  وأوضحت المقارنة بين السيارتين تشابها كبيرا بينهما من حيث المواصفات الفنية، فضلًا عن تقارب الأسعار، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 20 ألف جنيه.  ومع ذلك ربما ي
17 نوفمبر، 2017 17 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي

تقدم السيارتان “جيلي إيمجراند 7″، و”شيري إنفي” في السوق المحلية، من خلال وكيل العلامتين الصينيتين جي بي أوتو غبور. 

وأوضحت المقارنة بين السيارتين تشابها كبيرا بينهما من حيث المواصفات الفنية، فضلًا عن تقارب الأسعار، حيث لا يتجاوز الفارق بينهما 20 ألف جنيه. 

ومع ذلك ربما يكون هذا الفارق مهماً بالنسبة لعملاء السوق المحلية، خاصة في هذه الشريحة من السيارات التي تعتبر أسعارها عاملا حاسما في القرارات الشرائية الخاصة بها.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:


المواصفات

جيلي إيمجراند 7

شيري إنفي

الوكيل

جي بي غبور أوتو

جي بي غبور اوتو

السعر الرسمي بالألف جنيه

172

155

سعة المحرك

1500

1500

ناقل الحركة

يدوي

يدوي

عدد السرعات

5

5

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

العزم الأقصى

140

140

قوة المحرك

107

109

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)

7.6

9.2

سعة خزان الوقود (لتر)

50

50

الارتفاع عن الأرض

167

124

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

185

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

لا يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

لا يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

 يوجد

 يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

15

15

فوانيس ضباب أمامية

لا يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

 يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

لا يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة  CD

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

لا يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

هيدروليك

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة وناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك كوب

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

390

485

حزام أمان خلفي

يوجد

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