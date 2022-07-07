جيلى أوكافانجو تحافظ على صدارة السيارات الرياضية كبيرة الحجم

حافظت جيلى أوكافانجو على صدارتها لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم الأكثر مبيعًا فى مصر، وذلك رغم تراجع حصتها السوقية بنهاية مايو الماضى إلى %28.4 من المبيعات الإجمالية للفئة والبالغة 1399 وحدة مقابل %33.9 من مجمل المبيعات المسجلة حتى نهاية أبريل السابق، والتى بلغت 1174 وحدة.

حلت جيب جراند شيروكى فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات كبيرة الحجم المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، بواقع %25 من المبيعات الإجمالية.

يُذكر أن كلا من جراند شيروكى وأوكافانجو لا تعتبران سيارتين متنافستين، لاختلاف إمكانياتهما وأسعارهما بشكل كبير، لكن كلاهما يتميز بالحجم الكبير، ويصنف ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكل منهما جمهوره المستهدف.

وبتتبع تطور مبيعات هذه الفئة، يتبين أن صدارة قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا تنازعتها كل من جيلى أوكافانجو وجيب جراند شيروكي، فقد تصدرت الأولى القائمة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بحصة سوقية تعادل %33.6 من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 602 سيارة، لكنها فقدتها خلال مارس الماضى لصالح جيب جراند شيروكي، بعد انكماش حصة الأولى السوقية إلى %26 فقط.

فى المقابل، كانت جراند شيروكى فى المرتبة الثانية بالقائمة، بواقع %28.9 من المبيعات الإجمالية للفئة خلال أول شهرين من العام، لكنها صعدت مع نهاية مارس الماضى إلى المركز الأول بعد وصول حصتها السوقية إلى %36.9 من مجمل مبيعات الفئة.

وبنهاية أبريل الماضي، تراجعت جيب جراند شيروكى من صدارة الفئة إلى المركز الثانى بعد انكماش حصتها السوقية إلى %24.7 مقابل صعود أوكافانجو للصدارة التى حافظت عليها فى مايو السابق للشهر الثانى على التوالي، رغم انكماش الحصة السوقية.

صعدت تويوتا فورتشنر للمركز الثالث بالقائمة بحصة بلغت %23.2 بنهاية مايو الماضي، وذلك بعد أن كانت فى المركز الرابع بنهاية أول 4 أشهر من العام، لكن بحصة سوقية أقل سجلت %19.5 بنهاية أبريل الماضي.

فى المقابل تراجعت شيرى تيجو 8 للمركز الرابع رغم ارتفاع حصتها السوقية إلى %21.8 بنهاية أول 5 أشهر من العام بعد أن كانت فى المركز الثالث بحصة سوقية بلغت %20.3 بنهاية أبريل الماضي.

فى المركز الخامس والأخير ظهرت تويوتا برادو بحصة سوقية %1.6 من مجمل المبيعات المسجلة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

يأتى ذلك فى وقت يراهن فيه العديد من الوكلاء المحليين على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تلقى رواجًا فى الطلب بمصر نظرًا لمناسبتها لطبيعة الطرقات المصرية وطابعها الشبابى المميز، حتى إن العديد من وكلاء العلامات الصينية يعتبرون هذه الفئة فرس الرهان لترويج منتجاتهم فى مصر، وإيجاد موطئ قدم لها بين العملاء، مع كثرة الكماليات المتواجدة بها، وانخفاض أسعارها مقارنة بالمنافسين الأمريكيين والأوروبيين والكوريين واليابانيين.

الجدير بالذكر أن شيرى تيجو 8 كانت تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، الأكثر بيعًا فى مصر، حتى نهاية العام الماضي، بحصة سوقية 36% من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 3314 وحدة، فى حين كان المركز الثانى من تويوتا فورتشنر بحصة سوقية تبلغ %33.8.