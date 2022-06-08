«جيلى أوكافانجو» تتصدر «الرياضية» كبيرة الحجم

تصدرت جيلى أوكافانجو فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، الأكثر مبيعًا، بنهاية أبريل الماضي، وذلك بعد وصول حصتها السوقية من مبيعات الفئة الإجمالية إلى %33.9 من مجمل المبيعات البالغة 1174 وحدة.

يشار إلى أن جيلى أوكافانجو تصدرت قائمة طرازات الفئة الأكثر مبيعًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بحصة سوقية تعادل %33.6 من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 602 سيارة خلال أول شهرين من العام، لكنها فقدتها مارس الماضى لصالح جيب جراند شيروكي، بعد انكماش حصة الأولى السوقية إلى %26 فقط.

وفى المقابل، كانت جراند شيروكى فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات كبيرة الحجم المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، بواقع %28.9 من المبيعات الإجمالية للفئة خلال أول شهرين من العام، لكنها صعدت مع نهاية مارس الماضى إلى المركز الأول، بعد وصول حصتها السوقية إلى %36.9 من مجمل مبيعات الفئة.

وبنهاية أبريل الماضي، تراجعت جيب جراند شيروكى من صدارة الفئة إلى المركز الثاني، بعد انكماش حصتها السوقية إلى %24.7.

ولا تعتبر كل من جراند شيروكى وأوكافانجو سيارتين متنافستين، لاختلاف إمكانياتهما وأسعارهما بشكل كبير، لكن كلا منهما يتميز بالحجم الكبير، ويصنف ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكل منهما جمهوره المستهدف.

وحافظت شيرى تيجو 8 على مركزها الثالث، بحصة سوقية بلغت %20.3 بنهاية الشهور الأربعة الأولى من 2022، واستقرت تويوتا فورتشنر رابعًا بحصة بلغت %19.5 بنهاية أبريل الماضي، وهو المركز نفسه الذى أحرزته خلال الربع الأول من العام الحالي.

وجاءت فى المركز الخامس والأخير تويوتا برادو، بحصة سوقية %1.6 من مجمل المبيعات المسجلة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

وظهرت هذه التغيرات فى مراكز هذه السيارات، فى ظل رهان العديد من الوكلاء المحليين على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تلقى رواجًا فى الطلب بمصر، نظرًا لمناسبتها لطبيعة الطرقات المصرية وطابعها الشبابى المميز، حتى إن العديد من وكلاء العلامات الصينية يعتبرون هذه الفئة فرس الرهان لترويج منتجاتهم فى مصر وإيجاد موطئ قدم لها بين العملاء مع كثرة الكماليات الموجودة بها وانخفاض أسعارها، مقارنة بالمنافسين الأمريكيين والأوروبيين والكوريين واليابانيين.

وكانت شيرى تيجو 8 تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، الأكثر بيعًا فى مصر، حتى نهاية العام الماضي، بحصة سوقية %36 من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 3314 وحدة، فى حين كان المركز الثانى من تويوتا فورتشنر بحصة سوقية تبلغ %33.8.

لكن الأمر انقلب رأسًا على عقب، خلال العام الحالي، فتصدرت جيلى أوكافانجو تبعتها جيب جراند شيروكي، وتراجعت كل من شيرى تيجو 8 وتويوتا فورتنشر، فيما تقبع تويوتا برادو بالمركز الأخير.