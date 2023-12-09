جيلبرتو لـ«المال»: أتمنى أن يطير الأهلي كالنسر في مونديال الأندية

تحدث سيباستياو جيلبرتو، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشوار الأهلي المرتقب في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالى.

ويبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر الجاري، وإذا فاز اتحاد جدة في مباراته، فسيواجه النادي الأهلي يوم 15 ديسمبر.

وتحدث جيلبرتو، خلال حوار مقتضب مع “المال” – عن حظوظ الأهلي في تلك المسابقة التي ظهر فيها معهم لسنوات سابقة، مُتمنيًا أن يُبلي المارد الأحمر بلاءً حسنًا خلال المسابقة العالمية عما ظهر به خلال المباريات السابقة على مستوى الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعن تواصله مع عدد من اللاعبين المقربين له خلال الفترة السابقة، نفى “جيلبرتو” ذلك، حيث أكد أنه يفضل عدم إرسال رسالة إليهم في تلك الفترة الحرجة، حتى لا تشوه تركيز اللاعبين.

ولكن “جيلبرتو” أكد في حواره لـ”المال” أنه على تواصل بشكل مستمر من فترة لأخرى مع الأهلي سواء لاعبين أو مجلس إدارة، ويتابع مباريات الفريق من حين إلى آخر وقت فراغه ويرى ما يفعله الفريق في تلك الفترة بدوري أبطال أفريقيا.

وعن أمنياته وأحلامه للنادي الأهلي في مونديال الأندية، قال جيلبرتو: أتمنى في كأس العالم للأندية أن نطير مثل النسر ونقدم أفضل مستوى ممكن، وليس كما ظهر به الفريق في الوقت السابق.

وستكون النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستنظم خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر بمشاركة 7 فرق، هي الأخيرة بالنظام القديم بعد زيادة عدد الفرق إلى 32 بدءًا من عام 2025.