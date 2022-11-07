جيلا التوكل تبدأ تشغيل محطة شمسية 5 ميجاوات في شرم الشيخ لإنارة قاعة مؤتمرات COP27

أعلنت شركة جيلا التوكل تشغيل محطة شمسية، ضمن تحالف مع شركة انترو بقدرة إجمالية تصل إلى 5 ميجاوات في مدينة شرم الشيخ لإمداد قاعة المؤتمرات بالتغذية الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، بمناسبة استضافة المدينة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وأعلنت شركة التوكل تعاونها مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ خطة المحافظة لإنشاء 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر زيادة القدراة التوليدية في شرم الشيخ.

طاقة شمسية

وتقع محطة Intro-Taw على بُعد 11 كم جنوب مطار شرم الشيخ، وقد تم بناؤها لتزويد الشبكة المصرية بـ13 جيجاوات ساعة/ سنة ولإمداد قاعات مؤتمرات “27 COP” بالطاقة النظيفة.

ويُعدّ المشروع هو المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة الكهروضوئية الأولى بقدرة 5 ميجاوات تحت اسم Introsolar والتي تم توصيلها بالشبكة في عام 2017 في إطار برنامج تعريفة التغذية- المرحلة الأولى.

ويبلغ إجمالي الطاقات المنتجة عبر شركة التوكل نحو 22 جيجاواط ساعة من الطاقة المُنتجة سنويًّا بين المرحلتين الاولى والثانية تجعلها رسميًّا أكبر منشأة لإنتاج الطاقة الشمسية في شرم الشيخ.

وستسهم المحطات في التخفيف السنوي الهائل لحوالي 11000 طن من الغازات المضرة للبيئة التي سوف يقوم المشروع بتجنبها؛ لتوضيح كمية الانبعثات المتجنبة فهي تعادل متوسط انبعاثات قيادة سيارة لأكثر من 800000 كيلومتر.

كما تم منح شركة جيلا وانترو جميع التراخيص المطلوبة لتطوير وإنشاء وتشغيل المحطة على مساحة أرض تبلغ 0.95 كم 2. تم إنجاز المشروع بأكمله بجميع مراحله في وقت قياسي بفضل شركتنا الشقيقة.

وأوضحت الشركة أن الألواح الكهروضوئية المركبة تم توريدها عبر شركة Suntech، كما سيضمن أجهزة عاكس التيار من شركة Sungrow ثبات أداء المحطة.

يُذكر أن جيلا التوكل الكهربائية شركة مساهمة مصر عاملة في قطاع الطاقة الشمسية منذ ما يقرب من عقد من الزمان في تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الشمسية، وقامت بتطوير 200 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ وهم جميعهم في مرحلة التشغيل.