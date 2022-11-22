جيلان شعبان : 3.5 مرة نموا في حجم عمليات «باي موب» لحلول المدفوعات خلال 18 شهرا

كشفت جيلان شعبان المدير التجاري لشركة باي موب لحلول المدفوعات عن نمو حجم عمليات الشركة في مصر خلال العام ونصف الماضيين بمعدل 3.5 مرة.

وقالت جيلان إنه تم توجيه جزء من الجولة التمويلية التي حصلت عليها الشركة مؤخرا والبالغة قيمتها 50 مليون دولار للتوسع بالسوق المحلية وتطوير تكنولوجيات جديدة تخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الشركة افتتحت مؤخرا مكتب بالإمارات لخدمة أسواق منطقة الخليج العربي ، نافيا ما تردد من أنباء بشأن نقل مقر إدارة عملياتها من مصر إلى دبي.

وقالت إن باي موب بدأت عملها في عام 2015 وتتواجد حاليا في 8 دول منها مصر وباكستان والإمارات ، لافتا إلى أن نقاط البيع الإلكتروني التابعة للشركة توفر 23 طريقة دفع مختلفة.

وتابعت أن الشراكة مع فودكس من شأنها زيادة القدرة التنافسية المطاعم وإتاحة لوحة تحكم في إدارة إيراداتها ومصروفاتها ، علاوة على توفير الفاقد في السيولة المالية الناتجة عن تعدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة داخل المطعم نفسه.

من جانبه أكد بلال زهران مدير عام فودكس مصر لحلول إدارة المطاعم ، أن المنظومة التي طورتها الشركة تخدم جميع أحجام المطاعم سواء الكبيرة منها التي تمتلك 50 فرعا أو أقل.