جيفكو تنفذ أعمالا كهربائية بقيمة 50 مليون جنيه

المال ــ خاصقال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن «جيفكو للمقاولات الكهربائية» تقوم بتنفيذ مشروع كهرباء الجهد المتوسط، بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى.وأضاف أن شركة الجيزة لأعمال المقاولات، تقم بتنفيذ المر

المال ــ خاص

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن «جيفكو للمقاولات الكهربائية» تقوم بتنفيذ مشروع كهرباء الجهد المتوسط، بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أن شركة الجيزة لأعمال المقاولات، تقم بتنفيذ المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، وقاربت على إنهاء عملها بالكامل، وأشار إلى أن المنطقة تضم حوالى 1536 وحدة، تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه.

كما أشار إلى أنه تم طرح نادى إجتماعى على مساحة 50 فدانا، ويعد من أكبر الأندية الاجتماعية بالصعيد، كخطوة لجذب المواطنين للعيش فى المدينة.

وأوضح أنه تم طرح 5 قطع أراضى استثمارية، بالحى الأول، المجاورة 3، لإقامة عددا من المشروعات الخدمية، ويجرى حاليا إنشاء مستشفى على إحدى القطع التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، كما أوضح أن مساحة القطعة الواحدة 2845 مترا مربعا.

وأشار إلى أن المشروعات الخدمية تشمل تنفيذ معهد عالى على مساحة 8585 مترا، بسعر 815 جنيها للمتر، بالحى الثالث، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بالحى الأول على مساحة 1500 متر، لإقامة بنك، وذلك بسعر 1500 جنيه للمتر.

وقال إن هناك قطعة سيتم طرحها لتنفيذ مستودع للغاز، على مساحة 1485 مترا، بسعر 1260 جنيها للمتر، على أن يتم التقدم بعروض الشراء فى الفترة من 24 إلى 28 ديسبمر الحالى.