جيفري آدامز : سيتم افتتاح أفرع لمدرستين وعدة جامعات بريطانية بمصر

أعلن جيفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة عن تعاون بريطاني مصري مرتقب في القطاع التعليمي.

واشار السفير البريطاني إنه سيتم افتتاح أفرع لمدرستين إنجليزيتين في مصر فضلا عن العديد من افرع الجامعات البريطانية على مستوى التعليم الجامعي.

وقال آدامز خلال جوله تفقدية بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية اليوم ، إن زيارته جاءت بناء على تكليفات من رئيس الوزراء البريطاني لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم.

وأوضح آدامز إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناول تعزيز التعاون في التعليم كاحد أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع.

واستكمل ان الرئيس السيسي أعرب عن رغبته بوجود المزيد من الجامعات والتعليم العالي البريطاني في مصر، مستكملا إن الجانبان اتفقا على التعاون المشترك.

وقال آدامز إن الشراكة بين مصر و بريطانيا في مجال التعليم شهدت طفرة هائلة ، حيث أن هناك ما لا يقل عن 80 شراكة بين التعليم الجامعي المصري و البريطاني بطريقة اوبأخري سواء في اتفاقيات الشراكة مع الجامعات أو التعليم داخل الحرم الجامعى.

واستكمل أن الشراكة نمت بقوة من خلال وجود فرع لجامعة هارتفوردشير البريطانية في العاصمة الإدارية. وقال آدامز إن هناك موظفين في القنصلية الإنجليزية والسفارة البريطاني ، مهمتهم إتمام الشراكات التعليمية.

وأشار السفير البريطاني إلي نمو العلاقات بين البلدين في البحث العلمي والتبادل العلمي ، لافتا إلي أن هناك صندوق تمويل يحمل إسم العالم المصري نيوتين مشرفة لتمويل البحث العلمي بين العلماء المصريين والبريطانين.

وقال السفير البريطاني : تقابلت مع أحد العلماء المصريين من المنيا يقوم بتطوير بحث علمي لعلاج لسرطان الكبد ، سيلاقي صدا دوليا.

ونوه السفير البريطاني في مصر ، إلي وجود شغف مصري للتعليم الانجليزي نظرا لجودة التعليم بالمملكة المتحدة ببريطانيا.

واستكمل ان ذلك جعلنا حرصين علي أنشاء عدد من افرع للجامعات الأنجليزية داخل مصر ، وخاصة مع أزمة فيروس كورونا و صعوبات السفر والتنقل.

وقال آدامز إن وزارتا التعليم و التعليم العالي المصريين يبذلان قصارى جهدهما من أجل تحسين مستوى التعليم عامة، ليكون التعليم لجميع المصريين.