جيفريز الأمريكي مروجا خارجيا لطرح سى آى كابيتال فى البورصة

إيمان القاضى وشريف عمر:اختارت شركة سى آى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، لتولى الترويج الخارجى لطرحها المزمع بالبورصة المصرية.وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن إدارة الاكتتاب المرتقب ستتم بالتعاون بين شركتى «جيفريز» و«سى آى كابيتال» للتروي

إيمان القاضى وشريف عمر:

اختارت شركة سى آى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، لتولى الترويج الخارجى لطرحها المزمع بالبورصة المصرية.

وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن إدارة الاكتتاب المرتقب ستتم بالتعاون بين شركتى «جيفريز» و«سى آى كابيتال» للترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع الكيان القابض للاستشارات المالية – ومن المستهدف تنفيذ العملية خلال إبريل المقبل.

وأضافت أن مكتب معتوق بسيونى للاستشارات ، سيتولى مهمة المستشار القانونى للطرح، الذى يجرى دراسته، لتحديد ما إذا كان سيشمل تخارج كلى، أو جزئى لبعض المساهمين، وهل سيتم عبر زيادة رأس المال، أو البديلين معا.

وكانت «سى آى كابيتال القابضة»، تحالفت مع شركة جيفريز إنترناشونال ليميتد، وبنك الإمارات دبى الوطنى، لتولى إدارة طرح شركة إنبى للبترول، وفاز به التحالف وفقا لما أعلنته وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول منذ عدة أشهر.

وتضم «سى آى كابيتال القابضة» تحت مظلتها عدة أنشطة، تشمل السمسرة فى الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية، والتأجير التمويلى، بالإضافة إلى التمويل متناهى الصغر، مؤخراً.

وكانت الشركة أعلنت منذ أسابيع، إتمام الاستحواذ على %80 من أسهم شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر.

وخلال الفترة الماضية، شهدت «سى آى كابيتال» العديد من التغييرات الجوهرية فى هيكل ملكيتها، بدأت ببيع البنك التجارى الدولى لأكثر من %75 من مساهمته لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ثم أعلنت الشركة خطة للقيد وطرح نسبة من أسهمها فى البورصة المصرية.