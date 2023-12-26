«جيفت» توقع اتفاقية شراكة مع جيديا لحلول التكنولوجيا المالية

أعلنت شركة “جيفت”Giift ، العالمية في مجال تكنولوجيا الولاء والمكافآت، و”جيديا” Geidea، شركة التكنولوجيا المالية الدولية، عن شراكة استراتيجية لتقديم حل رقمي متكامل للتجار في مصر، يجمع بين برنامج ولاء قوي ومنصة مدفوعات يمكن الوصول إليها على نطاق واسع.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم جيديا بتضمين نظام إدارة أعمال الولاء (LBMS) ومنصة ادارة مكافآت الولاء (GiiftBox) لتقديم برامج ولاء متكاملة لشبكة واسعة من التجار لتمكينهم من الترويج لبرامج مكافأت من خلال المنصة لعملاءهم وعن طريق إنشاء وإدارة وتوزيع عروض مخصصة بسلاسة لقاعدة عملائهم. علاوة على ذلك، سيتم دمج GiiftMarketplace في منصة جيديا الرائدة في السوق، مما يوفر للعملاء خيارات استرداد متنوعة وتشمل حجوزات طيران وفنادق وعروض اخرى قيمة، بما في ذلك دفع الفواتير وخدمات شحن الرصيد المقدمة من جيديا.

ومن الجدير بالذكر أن الجمع بين منصة Giift القوية وحضور جيديا الواسع في السوق يعد بتحويل مشهد برامج الولاء في مصر. علاوة على ذلك، من المقرر أن يمتد هذا التعاون إلى خارج مصر، مع خطط للاستفادة من هذا الحل في أسواق منطقة الشرق الأوسط الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشارك أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا في مصر، قائلا: “يتيح لنا هذا التعاون مع Giift أن نقدم لعملائنا منصة ولاء مبتكرة. وتتجاوز هذه الشراكة طبيعة علاقة الأعمال الحالية مع عملاء جيديا – فهي تتعلق بإضافة قيمة لعملائنا وعملائهم، وهو ما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في السعي المستمر لتعزيز عرض القيمة لدينا”.

وتعليقا على إعلان الشراكة صرح أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي للمبيعات في Giift بقوله “تعزز شراكتنا مع جيديا وجودنا في السوق المصري وتتماشى مع رؤيتنا العالمية المتمثلة في توفير حلول ولاء متقدمة في كافة الاسواق الدولية. نحن متحمسون لمستقبل هذه الشراكة وقدرتها على تحويل مستقبل برامج الولاء في مصر والمنطقة على نطاق أوسع”.