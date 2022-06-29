جيفارا بابلو وحورية فرغلي دويتو غنائي لأول مرة

قررت الفنانة حورية فرغلي التعاون لأول مرة مع المطرب الشهير جيفارا بابلو في أحدث أغنياته، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون فني أكثر من مرة معها الفترة القادمة.

يذكر أن آخر عمل فني قدمته حورية فرغلي مسلسل مملكة الغجر، وقامت ببطولته مع الفنانة فيفي عبده في موسم رمضان 2019، لكن تعرضت لانتقاد لاذع بعد ظهورها فيه بسبب مظهر أنفها وأدائها في المسلسل، مما دفعها للابتعاد تمامًا عن الأضواء منذ ذلك الوقت لفترة طويلة، ثم عادت للظهور مجددا إعلاميا نهاية عام 2021 بعد إجرائها أكثر من عملية جراحية في أنفها لتعديل مظهرها.

كما كانت آخر أعمال جيفارا أغنية بعنوان “الفرح” من توزيعه موسيقيا وميدو راشد أيضا.