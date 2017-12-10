جيش الاحتلال يدمر نفقا ثانيا لحماس ممتد من خان يونس

عادل عبدالجواد أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، منذ قليل، عن تدمير نفق آخر كبير لحركة حماس، ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن النفق ممتد من خان يونس في وسط قطاع غزة، متوغلا عدة مئات من الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية. وأفاد موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن جيش الاحتلال كان يتابع بناء النفق في الأشهر الأ

عادل عبدالجواد

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، منذ قليل، عن تدمير نفق آخر كبير لحركة حماس، ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن النفق ممتد من خان يونس في وسط قطاع غزة، متوغلا عدة مئات من الأمتار داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد موقع “ديبكا” الإسرائيلي أن جيش الاحتلال كان يتابع بناء النفق في الأشهر الأخيرة، وقرر تدميره في الصباح، ولم يتم العثور على أعضاء من حركة حماس داخل النفق.

يذكر أن هذا ثاني نفق لحماس تدمره إسرائيل، حيث تم اكتشاف النفق الأول وتفجيره في 30 من أكتوبر الماضي، قتل خلاله 19 من أعضاء الجهاد وحماس.

وقال إنه تم الكشف عن النفق قبل بضعة أسابيع باستخدام تكنولوجيا فريدة من نوعها وقدرات وتقنيات عالية متكاملة، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية لجيش الاحتلال، على حد وصفه.

ويفيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت تحت قيادة القيادة الجنوبية، وهي إجراء دفاعي ضروري لمنع الأذى لجنود الاحتلال.