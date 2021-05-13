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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن التدخل بريا في قطاع غزة ⁧‫

شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال،
المال - خاص 12:07 ص, الجمعة, 14 مايو 21 12:07 ص, الجمعة, 14 مايو 21

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، التدخل بريا في قطاع غزة ⁧.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية بيانا لجيش الاحتلال قال فيه: “قوات إسرائيلية على الأرض تنفذ هجوما في قطاع غزة “.

أكد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس دخول جنود إسرائيليين الجيب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، مساء اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه استهدف خلال جولة التصعيد الحالية مباني تابعة لوحدة السايبر التابعة لحماس في مدينة غزة.

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وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي إنه تم القضاء على 7 خلايا من المسؤولين عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من قطاع غز.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية اقتحام قوات الأخيرة في المسجد الأقصى ومحاولة تهجير فلسطنيين حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

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وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

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بقلم المال - خاص

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