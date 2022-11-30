جيزة 96 الأعلى .. سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 30-11-2022

ارتفعت أسعار القطن اليوم الإثنين 30-11-2022 ، من خلال منظومة المزاد وتراوح أسعار القنطار بين 4900 إلى 6100 جنيه في الوجه البحري وسجل صنف جيزة 94، 5050، بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4900 وبلغ أعلى سعر للقنطار لصنف جيزة 96 مسجلا 4900 جنيه.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن اليوم

وأكد التجار أن سعر قنطار جيزة 86 تراوح بين 4200 إلى 4440 جنيها وهناك ارتفاعات في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات.

وذكر التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3900 جنيه إلى 3950 جنيها خلال الفترة الحالية ، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

أسعار القطن

وكشف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4900 جنيه في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وكشف حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن سعر قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد مزاد سجل 5000 جنيه بالإسكندرية ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

سعر قنطار القطن

و أفاد عبد الرحمن بأن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.