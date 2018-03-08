جيزة للغزل تكلف بلتون بدراسة الطرح بالبورصة

أحمد علىعينت شركة جيزة للغزل والنسيج، شركة بلتون المالية، مستشارا ماليا لدراسة طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية، ضمن عدة بدائل لتمويل توسعاتها المستقبلية.وعلمت «المال» أن بلتون ستجرى عملية إعادة هيكلة مالية للشركة، بغرض الوقوف على السبل التمويلية الأمثل، كما سيتم دراسة إمكانية طر

أحمد على

عينت شركة جيزة للغزل والنسيج، شركة بلتون المالية، مستشارا ماليا لدراسة طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية، ضمن عدة بدائل لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وعلمت «المال» أن بلتون ستجرى عملية إعادة هيكلة مالية للشركة، بغرض الوقوف على السبل التمويلية الأمثل، كما سيتم دراسة إمكانية طرح حصة بسوق المال، أو جذب مستثمر إستراتيجى أو مالى، يدخل بهيكل الملكية.

وأشارت مصادر، إلى أن شركة جيزة للغزل والنسيج، تدرس التحول لشركة قابضة، تضم تحت مظلتها مجموعة من الاستثمارات، كما تسعى لإنشاء مصنع جديد بمحافظة المنيا.

وحققت «جيزة للغزل والنسيج»، مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وصادرات بقيمة 55 مليون دولار عام 2017، وبقيمة 50.9 مليون دولار فى 2016، ويرأس مجلس إدارتها المهندس فاضل مرزوق.

وتورد الشركة منتجاتها لعدد من الشركات العالمية الأمريكية، منها GAP، PVH، وJC Penney، وSchool Apparel، و FOL/Russell، وK-Mart & Sears، بجانب الشركات الأوروبية Benetton، وTesco F&F and APOLO، و Koton، وMANGO، و Inditex Group، و Koton.