«جيزة سيستمز» تنفذ نظام التشغيل الآلي للمحطات الفرعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء 

أعلنت شركة جيزة سيستمز عن بدء العمل في تنفيذ نظام التشغيل الآلي، وهو مشروع نظام إنترنت الأشياء الصناعي للمراقبة والتحليلات، للمحطات الفرعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تعد هذه المبادرة أول مشروع تجريبي من نوعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر، وتمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد.

ويتم تنفيذ المشروع تحت إشرافهما المباشر – والمخطط له كنقطة انطلاق نحو التحول الرقمي لشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مشروع المراقبة والتحليلات للمحطات الفرعية هو مشروع نظام تشغيل آلي لمنطقة القاهرة، يستخدم أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وتستعين جيزة سيستمز في تنفيذه بخبرتها الواسعة في مجال الطاقة مدعومة بإمكانيات برمجية داخلية لتوفير حلول استباقية تم تصميمها خصيصًا للتعامل مع كافة التحديات التي قد تواجه المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويتضمن المشروع تطوير حلول إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) والتي تتيح إمكانية الرقابة عن بعد والتحليل والإشراف على أجهزة الإنذار بالحالات الطارئة داخل المحطات الفرعية ذات الجهد العالي للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

إضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مركزًا للتحكم المركزي مما يمنح الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرة على إدارة 20 محطة فرعية عن بُعد.

ومن أهم المميزات التي سيقدمها النظام هو تعزيز مصادر الطاقة المتاحة مما سيؤدي إلى استدامة أعلى في توفير الطاقة لجميع أنحاء مصر، وبالتالي تقليل انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى نطاق أوسع، يساهم هذا الحل المبتكر في استمرار عمليات تحسين الإمكانيات الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء المقدمة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك القائمين على تشغيلها عبر تزويدهم ببنية تحتية معلوماتية لشبكة متكاملة، ومنصة لدمج أدوات التحليلات الإضافية والتحكم.

ويمكن المشروع صناع القرار من الحصول على البيانات السابقة والحالية مما ييسر عليهم عملية اتخاذ القرارات بصورة سليمة. إضافًة إلى ذلك، يعزز النظام إمكانية متابعة الأصول وضمان توافر الإمدادات وايضًا زيادة سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر ورفع كفاءة عمليات الصيانة.

وأكّد عمرو شريف، المدير العام لإدارة الطاقة الرقمية بشركة جيزة سيستمز، على الأهمية القصوى لهذا المشروع مصرحًا: “في ظل الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة الزيادة الهائلة بعدد السكان والتوسع بمختلف القطاعات، أصبح التحول الرقمي لقطاع الطاقة حاجة ماسة وليس مجرد توجه.

وما يُزيد من أهمية الأمر هو ما نشهده بالوقت الحالي من تحديات عالمية كبيرة ومتزايدة بشأن توفير موارد الطاقة التقليدية والتقلبات الكبيرة في حجم تكلفتها، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بما تخلفه من آثار بيئية”.

وفي ظل الجهود المتواصلة من جيزة سيستمز لتحقيق الابتكار والتكامل، يأتي هذا المشروع كخطوة هامة نحو التحول الرقمي للشبكة الوطنية المصرية للطاقة، وذلك من خلال تقنيات الشبكة الذكية وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).