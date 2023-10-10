«جيزة سيستمز» تنتهي من تنفيذ مشروع ميكنة محطة روض الفرج ببرنامج سكادا

أعلنت شركة جيزة سيستمز نجاجها في استكمال نظام تحصيل البيانات والتحكم (سكادا) لمحطة روض الفرج للمياه وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من قِبل جيزة سيستمز بالمساهمة الجادة في مسيرة تحقيق “رؤية مصر 2030”.

يمثل هذا المشروع التحولي خطوة مهمة وعلامة فارقة نظرًا لما يتضمنه من حلول متطورة، بما في ذلك نظم تحصيل البيانات والمراقبة،

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تُعدّ من أولى المبادرات التي تنفَّذ على نطاق واسع لتنفيذ وتشغيل نظام سكادا- تم تطويره من خلال فريق عمل الشركة في مصر.

وتقوم الشركة أيضًا بتزويد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بوحدات العمل عن بُعد وتطبيقات الهاتف المحمول (الموبايل)، مما يتيح إمكانية مراقبة محطات المياه عن بُعد بسهولة تامة،

إضافة إلى نشر بروتوكول الاتصال والشبكات (الجيل الرابع 4G)، وتوفير مجموعة متنوعة من روابط وبروتوكولات الاتصال القوية من أجل تعزيز إمكانيات التواصل المختلفة.

وجاء مشروع روض الفرج مدفوعًا بالعديد من التحديات، تضمنت ندرة البرمجيات وقطع الغيار للانظمة القديمة، ومع تحقيق التكامل ما بين روابط الإتصال المختلفة، وخاصة تكنولوجيا الاتصال 4G، سيكون المشروع أقل عرضة لمخاطر فقدان البيانات،

هذا بالإضافة إلى ما ساهم به إدراج أدوات المراقبة عن بُعد من قدرة على تحديد المشكلات والاستجابة لها والتعامل معها بسرعة كبيرة، وهو ما جعل النظام يتمتع بالكثير من الكفاءة والمرونة.

يعتبر هذا المشروع نقطة إنطلاقة كبري نحو تحقيق توجه ورؤية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور عاصم الجزار لأتمتة أنظمة العمل (التحول الرقمي)، وتعزيز خدمات المواطنين،

وتسعى جيزة سيستمز لتسخير كل طاقاتها لتحقيق رؤية مصر الرقمية، من خلال توفير المزيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة، مستفيدة في ذلك بمعرفتها وخبرتها الواسعة في مجال التحول الرقمي.

هذا ما أكده شريف الشيمي، مدير القيمة المقترحة للعملاء بجيزة سيستمز، مصرحًا: “لدينا التزام كامل وراسخ للنهوض بالبنية التحتية والخدمات. ومشروع روض الفرج هو شهادة على تفانينا وقدرتنا على تقديم حلول تحويلية تمهد الطريق لمصر أكثر اتصالًا وكفاءة”.