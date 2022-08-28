«جيزة سيستمز» تفوز بمناقصة تنفيذ وإدارة أنظمة النقل الذكى فى العاصمة الإدارية

فازت شركة جيزة سيستمز لحلول التحول الرقمى والخدمات التكنولوجية بمناقصة تنفيذ وإدارة نظام النقل والمرور الذكى (ITS) داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسئول فى الشركة إن «جيزة سيستمز» ستتولى تنفيذ أنظمة النقل الذكى من خلال استخدام بيانات حركة المرور داخل العاصمة فى تغذية نظام حركة قادر على الاستجابة للحوادث وعلى التنبؤ بالأحداث المستقبلية بشكل أكثر أمانًا وفاعلية.

يشار إلى أن 9 شركات محلية تقدمت للمنافسة على مناقصة تنفيذ وإدارة نظام النقل والمرور الذكى فى العاصمة، تضم «السويدى» و«مسارات مصر» و«أركان» و«تطوير» و«اتصالات مصر» و«أورنج مصر» و«جوبلس» و«مصر آى دى» و«جيزة سيستمز»، وحددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مدة تنفيذ المشروع بـنحو 12 شهرًا تبدأ من تاريخ استلام المواقع.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة ستقوم بتضمين تطبيق خدمات العاصمة الإدارية للقاطنين والعاملين والزائرين، ومنها بيانات حركة المرور الخاصة بالنظام الذكى والمتصل بخدمات النقل العام، وأنظمة انتظار السيارات.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تحسين حركة المرور وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث المرورية، بجانب الحصول على تقارير احصائية وتحليلية تسهم فى المساعدة على اتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن «جيزة سيستمز» نفذت أكثر من مشروع داخل العاصمة، منها المبانى الذكية لهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس النواب، والماسة مول، ودار الأوبرا، إضافة إلى حصولها مؤخرًا على مشروع مركز عمليات المدينة الدولية للألعاب الأولمبية تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن مشروع نظام النقل الذكى يتضمن عناصر أخري، منها تشغيل الجراجات وإدارة محطات الأتوبيسات فى العاصمة، إضافة إلى مواقع محطات خدمات وشحن السيارات العادية والكهربائية.