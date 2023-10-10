«جيزة سيستمز» تعيد هيكلة نظام سكادا ومركز التحكم بمحطة مياه روض الفرج 

أعلنت شركة جيزة سيسيمز عن نجاحها في استكمال مشروع تطوير نظام الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات (سكادا) ومركز البيانات لمحطة مياه روض الفرج التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

يمثل هذا المشروع التحولي خطوة هامة وعلامة فارقة نظراً لما يتضمنه من حلول متطورة، بما في ذلك نظم الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات (سكادا).

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد أولى المبادرات التي تنفذ نظام سكادا على نطاق واسع، والذي تم تطويره بالكامل في مصر.

جيزة سيستمز، والمعروفة بقدرتها على تطبيق نظم التحول الرقمي، قامت أيضًا بتزويد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بمحطات عمل عن بعد وتطبيقات الهاتف المحمول (الموبايل)، مما يتيح إمكانية مراقبة محطات المياه عن بعد بسهولة تامة.

إضافةً إلى ذلك، تم نشر بروتوكول الاتصال والشبكات (الجيل الرابع 4G)، وتوفير مجموعة متنوعة من روابط وبروتوكولات الاتصال القوية من أجل تعزيز امكانيات التواصل المختلفة.

وجاء مشروع روض الفرج مدفوعًا بالعديد من التحديات، تضمنت ندرة البرمجيات وقطع الغيار للأنظمة القديمة، ومع تحقيق الدمج والتكامل ما بين روابط الاتصال المختلفة، خاصة تكنولوجيا الاتصال 4G، سيقلل المشروع من فرص ومخاطر فقد البيانات، إضافة إلى ما ساهم به إدراج أدوات المراقبة عن بعد من قدرة على تحديد المشكلات والاستجابة لها والتعامل معها بسرعة كبيرة.

ورغم التحديات والتعقيدات التي تضمنها المشروع، إلا أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وضعت كامل ثقتها بشركة جيزة سيستمز، وتم الانتهاء من المشروع واستكماله بنجاح وفقًا للجدول الزمني المحدد له خلال عام، رغم كل العقبات التي واجهته وهو ما يؤكد الالتزام التام والإمكانيات الكبيرة لجيزة سيستمز.

يعتبر المشروع نقطة انطلاق كبرى نحو تحقيق توجه ورؤية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور عاصم الجزار، لأتمتة أنظمة العمل (التحول الرقمي) وتعزيز خدمات المواطنين.

وتسعى جيزة سيستمز لتسخير كل طاقاتها لتحقيق رؤية مصر الرقمية من خلال توفير المزيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة مستفيدة في ذلك بمعرفتها وخبرتها الواسعة في مجال التحول الرقمي.