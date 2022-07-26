«جيزة سيستمز» تعلن عن إطلاق علامة تجارية جديدة

كشفت شركة جيزة سيستمز العاملة في مجال التحول الرقمي وخدمات نظم المعلومات المتكاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تغييرها للعلامة التجارية للشركة وإطلاقها لها، وهو ما يعكس التزامها التام بالابتكار والتطوير لتقديم كل ما هو جديد من حلول رقمية.

ويتماشى تغيير العلامة التجارية للشركة مع استراتيجية جيزة سيستمز للتحول الرقمي وسعيها الحثيث التحول التكنولوجي بجميع المجتمعات، فالعلامة التجارية الجديدة مشتقة من تراث شركة جيزة سيستمز التكنولوجي وقيمها والقائمين عليها والذين كان لهم الفضل لما وصلت إليه الشركة الآن كقوة داعمة للتحول الرقمي الإقليمي.

وتتمتع العلامة التجارية الجديدة بهيكل واضح قابل للتطبيق بما يمكنها من استيعاب حجم النمو بالشركات التابعة للشركة جيزة سيستمز، آخذًا العلامة التجارية للشركة إلى منطقة جديدة من النمو والتطور، حيث تم تصميم العلامة التجارية الجديدة بما يضمن ربط كافة فروع الشركة استراتيجيًا بالعلامة التجارية للشركة الأم (جيزة سيستمز) بطريقة قوية ومتماسكة.

وقد وضعت الاستراتيجية الخاصة بالعلامة التجارية الجديدة جيزة سيستمز لخدمة هدف وحيد يتمثل في تمكين شركاء جيزة سيستمز ومجتمعاتها من الوصول لأعلى درجات الكفاءة والتمكين الكامل من خلال الابتكار والتكنولوجيا.

تتطلب خطة جيزة سيستمز لتحقيق الهدف الأساسي من علامتها التجارية الجديدة أن تكون حاضنة للمواهب من خلال وضع معايير جديدة للمعرفة والتطوير، وتنمية مبادرات جديدة تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز إمكانيات وقدرات العملاء وشركاء النجاح عبر التحول الرقمي.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس شهاب النواوي رئيس مجلس إدارة مجموعة جيزة سيستمز بأن: “شعارنا ينبثق من صميم علامتنا التجارية الجديدة فهو يعكس هويتنا وما نعمل ونسعى إليه، فالعلامة التجارية تمثل الأحرف الأولى جيزة سيستمز بصورة حديثة للشكل السداسي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا في الطبيعة والأكثر كفاءة في الهندسة والعمارة.” مضيفًا: “يحتوي الشعار أيضًا على أسهم أكثر دقة يعطي إحساسًا بالحركة المستمرة إلى الأمام لنقل فكرة تحول جيزة سيستمز وتطورها واستمرارها في ذلك وتقدمها الدائم من أجل تمكين مجتمعاتنا من المضي قدمًا نحو التغيير والتحول الخاص بها.”

من جانبه قال المهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لشركة جيزة سيستمز: “بالأساس نحن شركة متخصصة في حل المشكلات، نقدم حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة وهذا هو وعدنا الدائم لعملائنا ومجتمعاتنا. ومع تطورنا كانت استراتيجية علامتنا التجارية والهوية المرئية لنا بحاجة إلى أن تعكس هذا النمو، في استراتيجية العلامة التجارية الجديدة لنا وقيمنا الجديدة هي انعكاس حقيقي لما يمثله فريق عمل الشركة الموهوب والمبدع وما يمتلكه من فكر تطلعي واستعداد وانفتاح لتعلم كل ما هو جديد وسعي للتغيير والتقدم، فعلى مدار 48 عام من العمل في هذا المجال ونحن دائمًا وابدًا ما نسعى إلى مواصلة التطوير للبقاء في الصدارة والإلمام بكل ما هو جديد من توجهات بهذه الصناعة والتعرف على متغيرات السوق من أجل توفير الدعم الاستراتيجي لكافة احتياجات عملائنا ومجتمعاتنا وفريق عملنا.”

جدير بالذكر، أن العلامة الجديدة لشركة جيزة سيستمز سوف تظهر للنور خلال الأسابيع القادمة من خلال مكاتب الشركة المختلفة وذلك من أجل تعزيز خبرة شركائنا وتوصيل أعمالها وثقافتها بصورة أفضل والتزامها التام بمجتمعاتها وموظفيها.